Daniel Aceves está en la mira de tres grandes la Liga MX para el mercado invernal

Daniel Aceves, lateral izquierdo del Pachuca, se ha convertido en uno de los nombres más sonados del próximo mercado de fichajes en la Liga MX. El jugador de 24 años está en el radar de tres grandes del fútbol mexicano: Tigres, América y Chivas, quienes buscan reforzar su defensa de cara al 2026.

El futbolista ha manifestado su deseo de salir de los Tuzos tras el mal momento que vive el club tanto dentro como fuera del campo. Las últimas temporadas no han sido favorables para el Pachuca, lo que ha impulsado a Aceves a considerar un cambio de aires en busca de estabilidad y crecimiento profesional.

Con apenas 24 años, Aceves atraviesa una etapa ideal para asumir nuevos retos en su carrera. Su proyección, velocidad y capacidad para sumarse al ataque lo han convertido en uno de los laterales con mayor proyección de la liga, razón por la cual ha despertado interés en tres de los equipos más poderosos del país.

De acuerdo con reportes recientes, Tigres sería el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios. La directiva de la UANL estaría dispuesta a realizar una oferta económica superior tanto para el Pachuca como para el propio jugador, superando las propuestas de América y Chivas en cuanto a salario y duración del contrato.

El interés de Tigres no es nuevo. El conjunto regiomontano ha seguido a Aceves desde hace varios torneos, considerándolo un jugador que puede ofrecer competencia directa en una posición donde el club busca mayor profundidad. Además, su perfil ofensivo encaja perfectamente con la idea de juego del equipo dirigido por Guido Pizarro.

Aunque también existe interés de equipos de la MLS, este destino parece menos viable para el jugador en este momento. Aceves prioriza continuar su desarrollo en el fútbol mexicano, donde puede mantenerse visible para una eventual convocatoria al 'Tri', algo que considera un objetivo personal a mediano plazo.

