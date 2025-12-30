El Real Madrid se niega a la posibilidad de que Franco Manstantuono salga en enero a préstamo, algo de lo que se había hablado en las últimas semanas por el poco ritmo de competitividad que ha tenido el extremo argentino en este cierre de 2025.

El ex jugador de River Plate sigue contando para Xabi Alonso, a pesar de que perdió la titularidad en los tres últimos meses del año, después de no poderse recuperar del todo bien de una pubalgia que lo mantuvo varias semanas fuera de acción.

Mastantuono fue junto con Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Trent Alexander Arnold los refuerzos que llegaron al club en el verano. Aunque comenzó la temporada con la confianza de ser titular, luego se fue perdiendo y ahora queda la duda de si tendrá un papel protagónico en la segunda mitad de la campaña.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El mismo caso sucede con Gonzalo García, el delantero que brilló en el pasado Mundial de Clubes, pero que luego no ha podido hacerse un espacio en el cuadro merengue. El español seguirá en el Real Madrid y no será prestado, según informó el periodista Fabrizio Romano.

Cabe recordar que el Real Madrid logró la cesión de Endrick al Lyon de la Ligue 1 de Francia y esto podría convertir a García en el delantero suplente de Kylian Mbappé por el resto de la contienda.

En 16 partidos, García no ha conseguido goles en la temporada, algo que preocupa a la afición merengue, sobre todo después de lo que mostró en el Mundial de Clubes, torneo en el que anotó cuatro goles en seis partidos, para ser la figura del conjunto blanco en ese torneo.

Mastantuono también tiene estadísticas complicadas, con apenas un gol, sin asistencias, en 13 partidos disputados en todas las competiciones. A pesar de ello, el Madrid tiene paciencia y se quiere quedar con sus prometedores jóvenes.