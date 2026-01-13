Deco sobre el despido de Xabi Alonso: "El Real Madrid es un club con mucho ruido"

El Real Madrid emitió un comunicado oficial este lunes 12 de enero en el que confirmó que Xabi Alonso no continuará como director técnico del primer equipo. La decisión se dio tras la derrota de los merengues en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, aunque no fue un hecho aislado: el bajo rendimiento en semanas recientes, el distanciamiento con algunas figuras del plantel y la pérdida de respaldo dentro del vestuario terminaron por precipitar su destitución.

En este contexto, Deco, director deportivo del conjunto blaugrana, se refirió a la salida de Alonso de la institución blanca durante su participación en el programa El Larguero, de la Cadena SER. El exfutbolista portugués señaló que tanto el Real Madrid como el propio Barcelona son clubes con “mucho ruido” alrededor, donde los resultados y determinadas circunstancias tienden a amplificarse más de lo normal.

(El Real Madrid y el Barcelona) son dos clubes muy grandes, muy potentes, con mucho ruido, mucha dimensión, y siempre son más complicados (...) El trabajo de Xabi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo, pero después de una derrota ante el máximo rival todo se vuelve más difícil. No puedo hacer más comentarios porque no estoy en el día a día Deco en El Larguero

👋 🤩 ¡Saludamos a Deco, director deportivo del Barça, tras levantar la Supercopa!



🏆 "Nuestro objetivo era ganar, pero no sabíamos que tendría esta repercusión con Xabi"



📉 "¿Sorprendido? Un poco, porque llevaba poco tiempo trabajando, pero una derrota contra el rival..." pic.twitter.com/luMvGrbxql — El Larguero (@ellarguero) January 12, 2026

Deco, exjugador emblemático del Barcelona, también se pronunció sobre la decisión de los futbolistas del Real Madrid de no realizar el pasillo a los blaugranas tras la conquista de la Supercopa de España. Aunque el actual directivo sostuvo que, por norma, el equipo perdedor debería rendir ese reconocimiento al campeón, también mostró comprensión hacia la postura de los jugadores rivales, al señalar que en la intensidad del momento pueden producirse decisiones equivocadas.

No me he fijado demasiado. Entiendo las palabras del presidente, siempre hay que hacer los pasillos, pero cuando uno pierde no está en su mejor momento para hacer ciertas cosas. Se tienen que tomar decisiones, quizá precipitadas, pero cuando no ganas no estás en tu mejor momento

🤝 ❌ Deco, en #ElLarguero: "¿El 'no pasillo' del Real Madrid? Cuando uno pierde puede tomar decisiones precipitadas, pero lo entiendo"



💔 "El presidente sabe mejor que yo las relaciones que tiene con el Real Madrid, así que si él dice que están rotas, tenemos que seguirlo..." pic.twitter.com/eBcQMlo2mG — El Larguero (@ellarguero) January 12, 2026

Finalmente, Deco evitó profundizar en las declaraciones de Joan Laporta, presidente del conjunto blaugrana, quien afirmó que las relaciones con el Real Madrid están rotas. El directivo portugués se limitó a señalar que “el tema institucional corresponde al presidente” y añadió que desde el club respaldan plenamente esa postura.