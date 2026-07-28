¿Dónde jugará Javier "Chicharito" Hernández la próxima temporada?

Javier Hernández avanza rumbo al año sin tener minutos dentro del terreno de juego. La última vez que se le vio en la cancha fue sobre finales de noviembre de 2025 durante el duelo entre Cruz Azul y Chivas por los cuartos de final de la Liga MX. En aquel cotejo, el veterano falló un penalti para muchos representaba el final de su carrera.

Desde entonces Javier ha tenido diferentes facetas fuera de la cancha. Incluyendo una de comentarista en la Copa del Mundo. Sin embargo, el aún jugador procedió está listo para regresar el terreno de juego y lo hará dentro de los Estados Unidos, aunque, no en la MLS.

🚨🇲🇽 EXCL: Javier Chicharito Hernández has agreed to join Atlético Dallas, first signing ever for new USL Championship side.



Chicharito will start playing from 2027 but will be contributing to the project immediately.



38 year old striker, set for new chapter. 🇺🇸 pic.twitter.com/NfAk5ULpU0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Hernández es nuevo jugador del Atlético Dallas, nueva franquicia de la USL Championship, misma que puede ser considerada la segunda división de Estados Unidos. Javier llega en calidad de agente libre y se suma como el primer jugador franquicia en la historia del club.

Por temas de logística y calendario de fichajes en la liga, Hernández no podrá tener minutos sino hasta el 2027. Sin embargo, se entiende que el mexicano reportará de forma inmediata con el club para trabajar con el resto de la plantilla y sumar al naciente proyecto cuanto antes sea posible.

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Es clave señalar que si bien la USL Championship es la segunda división de la MLS, no es un club que aspire al ascenso deportivo, pues el mismo no existe en Estados Unidos. La meta inmediata es que a partir de la presencia de ‘Chicharito', el club crezca de forma exponencial y en el corto plazo esté en condiciones de aspirar a poder conseguir una plaza dentro de la primera división.

Para Javier, esta es una oportunidad única. La realidad es que la misma llega cuando el mundo entendía que su carrera estaba terminada. No fue el caso. El veterano trabajará para estar a tono y regresar a las canchas a inicios del año próximo.