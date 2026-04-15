Ekitiké podría ser baja en el Liverpool por varios meses

Sobre el cierre del primer tiempo, en la derrota del Liverpool por 2-0 ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, Hugo Ekitiké cayó al suelo con claros gestos de dolor en el tobillo; el delantero tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla, visiblemente afectado.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Preocupación total en el vestuario

Tras el encuentro, el entrenador Arne Slot evitó confirmar un diagnóstico sin el parte médico oficial, aunque no ocultó su inquietud por el estado de su jugador y reconoció que la situación "no pinta bien".

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Por su parte, el defensor Ibrahima Konaté también dejó entrever un panorama poco alentador y admitió que la lesión podría ser grave. Además, mostró su apoyo público a su compañero en un momento sensible de su carrera: "le envío mis oraciones", expresó.

Si bien el club inglés aún no emitió un comunicado oficial con el diagnóstico de Ekitiké, las primeras señales apuntan a una lesión en el tendón de aquiles; durante la jugada y la posterior caída, el delantero se agarró esa zona del tobillo, que suele asociarse a este tipo de dolencias.

Desde el entorno del futbolista aseguran que se trataría de una rotura, una de las lesiones más complejas debido a los tiempos de recuperación y al impacto físico posterior en su vuelta a la actividad.

En caso de confirmarse la gravedad de la lesión especulada, el tiempo estimado de rehabilitación ronda los nueve meses. Esto no solo deja a Ekitiké fuera del resto de la temporada 2025-26, sino que también compromete buena parte del próximo calendario.

BREAKING: Hugo Ekitike has ruptured his right Achilles tendon; he is set for a 9-month spell on the sidelines.



[@lequipe via @GFFN] pic.twitter.com/YeElvQgn43 — Anfield Sector (@AnfieldSector) April 15, 2026

Incluso en un escenario más optimista, su regreso podría darse recién a comienzos de 2027, sin embargo, recuperar el nivel competitivo previo suele demandar más tiempo y desgaste de lo habitual.

Con apenas seis partidos restantes en la Premier League, en Anfield ya dan por hecho que no volverá a jugar en lo que queda del torneo. Además, la lesión lo deja prácticamente sin chances de disputar el próximo Mundial, un golpe anímico importante para el delantero y para la selección de Francia.

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