El América avanza por su primer fichaje del verano

El América ha iniciado la travesía dentro del mercado de fichajes y uno de sus principales objetivos es Luis Chávez. El medio de corte creativo mexicano aparece como una opción de peso para reforzar el proyecto del cuadro de la capital del país y la directiva ya prepara los siguients pasos para intentar cerrar su firma.

Tras la Copa del Mundo, el jugador abre la puerta a un regreso a la Liga MX después de su experiencia en Europa con el Dinamo de Moscú. Aunque Chávez salió del fútbol mexicano buscando nuevos retos en el mejor fútbol del planeta, la posibilidad de volver al país ha tomado fuerza durante las últimas semanas por el interés en Coapa.

🚨🦅 Club América comienza gestiones formales por el fichaje de Luis Chávez.



->El jugador ve con buenos ojos volver a México

->Almada ya lo contactó

->En pláticas con Dinamo por su transferencia

->Próximos días reunión clave.



DETALLES.https://t.co/ReFj6o4wej — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 7, 2026

Un punto clave dentro de la posible negociación es la presencia de Guillermo Almada en el banquillo del América. El técnico uruguayo, quien explotó la mejor versión de Luis en el Pachuca, ya tuvo una charla importante con Chávez para presentarle el proyecto deportivo, tanto en lo colectivo, como en lo individual.

Ahora que terminó la participación de México en la Copa del Mundo, los movimientos por el futbolista entrarán en una etapa mucho más importante. La directiva de Coapa tiene contemplado avanzar con el Dinamo de Moscú para iniciar las conversaciones formales por su transferencia.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Es clave señalar que el club ruso abre la puerta a la salida del mexicano par este mercado. Sin embargo, el conjunto de Moscú tiene una exigencia clave para ello: no aceptará cesiones, Luis se marcha sólo por la vía de una venta al cien por ciento.

Esta podría ser la gran traba para los del nido de Coapa. El precio de Luis se encuentra alrededor de los 8 millones de dólares. Además, al jugador se le tendrá que ofrecer un sueldo superlativo. Se estima que el movimiento finalmente podría tocar los 10 millones de dólares como mínimo.

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