El análisis de Gabriel Milito luego del empate en el Clásico Nacional
Este fin de semana se jugó una nueva edición del Clásico Nacional, la primera que además se llevó a cabo dentro del remodelado Estadio Banorte. El resultado final dictó un empate a dos goles entre América y Chivas, mismo que llevó las emociones a flor de piel.
Tras el cotejo, Gabriel Milito, técnico de las Chivas ofreció declaraciones. A través de las mismas el entrenador no pudo ocultar su sentimiento de decepción, pues entiende que al tener el encuentro cero a dos en su favor por prácticamente 60 minutos, irse de la capital del país con solo un punto sabe a muy poco.
Creo que teníamos el partido en la mano, bastante controlado, y se nos escapa un partido, porque el fútbol a veces tiene estas dinámicas.Gabriel Milito
¿Qué le faltó a los de Verde Valle para poder llevarse el encuentro en su favor? El entrenador argentino fue contundente al respecto.
Nos faltó más calma para hacer posiciones un poco más largas y poder atacar mejor. El rival juega, el rival la arriesgó por la necesidad y nosotros tampoco pudimos sostener nuestros dos carrileros.Gabriel Milito
Milito añadió que incluso con el marcador 1-2 en su favor, sentía que la victoria era posible a todas luces.
El 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar. El empate llegó muy rápido y, bueno, se nos escapan tres puntos que hasta el 2-1 no lo imaginábamos.Gabriel Milito
A manera de conclusión, el técnico del cuadro rojiblanco señaló que los cambios que tuvo que realizar por lesión fueron clave en el quiebre de los suyos dentro de la cancha. A su entender, el que más afectó fue la baja de Bryan González.
El tema de, sobre todo, Cotorro, fue un cambio que se sintió, que lo notamos. Después, claro, el 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar.Gabriel Milito
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.