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Sports Illustrated

El análisis de Gabriel Milito luego del empate en el Clásico Nacional

El técnico lamenta la forma en que su equipo dejó escapar tres puntos de la bolsa.
Gerardo Cardenas|
America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX
America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este fin de semana se jugó una nueva edición del Clásico Nacional, la primera que además se llevó a cabo dentro del remodelado Estadio Banorte. El resultado final dictó un empate a dos goles entre América y Chivas, mismo que llevó las emociones a flor de piel.

Tras el cotejo, Gabriel Milito, técnico de las Chivas ofreció declaraciones. A través de las mismas el entrenador no pudo ocultar su sentimiento de decepción, pues entiende que al tener el encuentro cero a dos en su favor por prácticamente 60 minutos, irse de la capital del país con solo un punto sabe a muy poco.

Creo que teníamos el partido en la mano, bastante controlado, y se nos escapa un partido, porque el fútbol a veces tiene estas dinámicas.
Gabriel Milito

¿Qué le faltó a los de Verde Valle para poder llevarse el encuentro en su favor? El entrenador argentino fue contundente al respecto.

Nos faltó más calma para hacer posiciones un poco más largas y poder atacar mejor. El rival juega, el rival la arriesgó por la necesidad y nosotros tampoco pudimos sostener nuestros dos carrileros.
Gabriel Milito

Milito añadió que incluso con el marcador 1-2 en su favor,  sentía que la victoria era posible a todas luces.

Gabriel Milito
America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages
El 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar. El empate llegó muy rápido y, bueno, se nos escapan tres puntos que hasta el 2-1 no lo imaginábamos.
Gabriel Milito

A manera de conclusión, el técnico del cuadro rojiblanco señaló que los cambios que tuvo que realizar por lesión fueron clave en el quiebre de los suyos dentro de la cancha. A su entender, el que más afectó fue la baja de Bryan González.

El tema de, sobre todo, Cotorro, fue un cambio que se sintió, que lo notamos. Después, claro, el 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar.
Gabriel Milito

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Gerardo Cardenas
GERARDO CARDENAS

Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.

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