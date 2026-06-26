El Arsenal quiere fichar a Bruno Guimarães pero el Newcastle rechaza la oferta

Según informó Daily Mail y Fabrizio Romano, el Arsenal realizó contactos con el entorno de Bruno Guimarães y posteriormente presentó una propuesta formal al Newcastle United para incorporarlo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, la dirigencia de la Urracas considera al mediocampista brasileño una pieza indispensable dentro del proyecto deportivo y descartó de inmediato la posibilidad de negociar su salida en este mercado de pases.

🚨🇧🇷 Arsenal made formal approach in last 24h for Bruno Guimarães.



Plan to try open talks for £55m was immediately rejected by Newcastle.#NUFC want to keep Bruno and told Arsenal they won’t sell for that fee.



🎥 https://t.co/gYgZwHcNf5 pic.twitter.com/wrR2PY72Rz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

La venta de Anthony Gordon al FC Barcelona y los rumores que rodean a Sandro Tonali, pretendido por varios gigantes ingleses, incrementaron la necesidad de conservar a sus futbolistas más importantes.

Un mediocampista completo y determinante

Guimarães, de 28 años, acumula cuatro temporadas de alto nivel en el fútbol inglés desde su llegada procedente del Lyon. Su capacidad para desempeñarse tanto como volante central defensivo como en funciones más ofensivas lo convirtió en uno de los jugadores más valorados de la Premier League.

Durante la última campaña aportó nueve goles y siete asistencias, números que lo ubicaron entre los centrocampistas más productivos del certamen. Además, lideró al Newcastle en estadísticas como ocasiones creadas, pases largos acertados y contribuciones ofensivas, mientras que también mantuvo una destacada presencia en tareas de recuperación y presión.

Su combinación de despliegue físico, técnica y liderazgo explica el interés de Arsenal, que busca sumar variantes de jerarquía para afrontar una temporada exigente tanto a nivel local como internacional.

Newcastle United v West Ham United - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

¿Habrá una nueva oferta?

A pesar del rechazo inicial, no se descarta que el Arsenal vuelva a la carga por el brasileño. Guimarães tiene contrato vigente por dos temporadas más y el Newcastle solo estaría dispuesto a escuchar ofertas considerablemente superiores a la presentada en este primer acercamiento.

Para el conjunto dirigido por Mikel Arteta, incorporar a un futbolista con experiencia y versatilidad táctica representaría un salto de calidad importante. Aún así, convencer al Newcastle de desprenderse de uno de sus referentes requerirá una inversión mucho mayor y una negociación compleja.

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