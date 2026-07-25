El mercado de las sorpresas debería ser el título del documental acerca de todo lo que ocurre en los traspasos del fútbol europeo durante este verano. En las últimas horas trascendió que el Arsenal estudia la incorporación de Vinícius Jr. en caso de que el brasileño no alcance un acuerdo para ampliar su vínculo con el Real Madrid, todo esto estaría en fase inicial y depende, en gran parte, del futuro contractual del delantero.

De acuerdo con The Athletic, el interés de los Gunners cuenta con respaldo, pero todavía no existieron conversaciones entre las instituciones. Los ingleses están en proceso de analizar alternativas para reforzar su ataque y el brasileño ocupa un lugar muy importante entre las opciones evaluadas.

El futuro de Vini hoy por hoy pasa por la negociación con el Merengue. El delantero, de 26 años, entra en el último año de contrato y, por el momento, las conversaciones para una renovación no alcanzaron un acuerdo. Es por eso que se abrió la puerta a este tipo de especulaciones alrededor de uno de los futbolistas con mayor prestigio del mundo del fútbol.

Arsenal are exploring a move to sign Real Madrid winger Vinicius Junior if he does not extend his contract in the Spanish capital.



The Brazil international, 26, figures prominently among multiple candidates for the Premier League champions to bolster their attack.



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En el Bernabéu no contemplan una salida sin recibir una compensación económica. Además del valor deportivo del brasileño, el club también tendría que afrontar una importante prima de fidelidad si el jugador sigue vinculado durante la próxima temporada. Por ese motivo, la renovación sigue ocupando un lugar prioritario para Florentino Pérez y demás dirigentes.

Vinícius volvió a exhibir un rendimiento destacado durante el Mundial, donde disputó los cinco encuentros de Brasil y convirtió cuatro goles antes de la eliminación contra Noruega en los octavos de final. También firmó 22 tantos en todas las competiciones con el Madrid durante la temporada pasada, aunque el conjunto blanco finalizó su segundo año consecutivo sin conquistar títulos importantes y terminó segundo en LaLiga, a ocho puntos del Barcelona.

El delantero llegó a Madrid en 2018 procedente del Flamengo y desde entonces jugó 375 partidos oficiales, con un registro de 128 goles y 100 asistencias. Meses atrás, el propio Vini dejó en evidencia cuál era su deseo respecto a su futuro. "No tengo prisa por renovar mi contrato. Estoy vinculado al club hasta 2027 y todavía quedan muchas cosas por conversar entre el Madrid y yo", expresó.

El brasileño también dejó asentada su intención de permanecer durante muchos años en la institución. "Nunca me imaginé lejos del Real Madrid. Disfruto cada momento porque este es el club de mis sueños. Quiero quedarme aquí durante toda mi vida, aunque no tengo prisa por renovar", concluyó.