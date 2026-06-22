El Atlético de Madrid advierte al Barcelona por Julián Álvarez: solo saldrá por 500 millones

Las declaraciones de Julián Álvarez tras la victoria de la selección argentina sobre Austria han hecho temblar al mundo futbolístico. El delantero del Atlético de Madrid afirmó que quiere salir del cuadro colchonero este mercado de verano y que lo mejor para ambas partes es "una tranferencia". 'La Araña' señaló que con este movimiento buscará "cumplir su sueño". Aunque no lo dijo de manera explícita, se infiere que busca forzar su salida para fichar con el FC Barcelona.

La dirigencia del Atlético de Madrid no se hizo esperar y respondió de manera contundente al mensaje de Álvarez. En declaraciones al Diario AS, una fuente del cuadro rojiblanco señaló que el club no está interesado en dejar ir a su figura por ninguna cantidad y que si realmente quieren fichar al futbolista argentino, tendrán que pagar su cláusula de rescisión, la cual asciende a 500 millones de euros.

No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona (...) O paga la cláusula (de 500 millones) o nada Atlético de Madrid

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Nigel French/Allstar/GettyImages

El Atlético de Madrid denunciaría al Barcelona

De acuerdo con este reporte, el Atlético de Madrid buscará denunciar al FC Barcelona ante la FIFA por negociar con un futbolista que tiene contrato vigente con el cuadro madrileño.

Todo apunta a que este es solamente el inicio de la novela de verano en el mercado de fichajes. El pasado 9 de junio, el Real Madrid sorprendió a propios y extraños lanzando un comunicado en el que informaron que habían hecho una oferta de 150 millones de euros para fichar a Julián Álvarez. No obstante, la escuadra rojiblanca desechó la propuesta.

⚠️ 𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐑𝐂̧𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀́𝐍



📝 El club rojiblanco se muestra contundente ante las declaraciones del argentino tras el Argentina-Austria y sopesa llevar al club azulgrana a la justicia deportiva pic.twitter.com/YdWAA3cxjR — Diario AS (@diarioas) June 22, 2026

En aquella ocasión, el conjunto merengue afirmó que el Atleti "ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".

El delantero argentino de 26 años tiene un valor de mercado aproximado de 100 millones de euros, de acuerdo con la estimación de Transfermarkt, y tiene contrato vigente con el Atlético hasta mediados de 2030.