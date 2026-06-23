El Atlético de Madrid contempla acudir a la FIFA por el caso Julián Álvarez

La dirigencia del Atlético de Madrid analizará este martes la posibilidad de presentar una denuncia ante la FIFA por la supuesta manera en la que el FC Barcelona intentó avanzar por Julián Álvarez.

Hay malestar en el Metropolitano

A fines de mayo, el Atlético ya había manifestado públicamente su malestar cuando denunció una supuesta campaña de presión mediática alrededor del delantero argentino y cuestionó diversas informaciones difundidas sobre su futuro.

🚨 Atlético Madrid statement to @diarioas.



“There is no amount of money for which Barça can buy Julián Álvarez. He will not be transferred to Barcelona”.



“Either they pay the release clause for €500m or there is no deal”. pic.twitter.com/fCpGzzDgJS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Ahora, entienden que se produjeron acercamientos sin la autorización correspondiente y consideran que las recientes declaraciones del ex Manchester City -luego de la victoria de la selección Argentina ante Austria por 2-0 en la Copa del Mundo-, sobre su intención de cambiar de aire forman parte de una estrategia para facilitar una futura negociación.

Aún así, en el Colchonero aseguran que no existe intención de abrir conversaciones por el traspaso de Álvarez, que, además, mantiene contrato vigente con la institución hasta junio de 2030. La postura de la dirigencia fue transmitida tanto al Barcelona como a otros clubes interesados, entre ellos el Real Madrid; según distintas informaciones, Florentino Pérez ya habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 150 millones de euros.

En ese escenario, la voluntad del futbolista podría adquirir un peso decisivo en caso de que el interés culé se transforme en una negociación concreta, aunque por el momento el Atlético descarta cualquier posibilidad de venta.

La única vía para concretar una operación sería el pago de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, una cantidad prácticamente inalcanzable para la actual realidad económica del Barcelona.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Por eso, mientras el conjunto azulgrana continúa buscando reforzar su ataque de cara a la próxima temporada 2026/27, el club rojiblanco se mantiene firme en torno a una de las caras del presente y del futuro del equipo conducido por Diego Simeone, y cualquier intento por ficharlo deberá ajustarse estrictamente a las normas establecidas.

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