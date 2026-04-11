El Barcelona le presentó a Lewandowski una oferta de renovación

Robert Lewandowski ya tiene sobre la mesa la propuesta del Barcelona para extender su vínculo. Segun informó Mundo Deportivo, el delantero polaco, de 37 años, recibió una oferta formal luego de la reunión que mantuvo su agente, Pini Zahavi, con dirigentes del club en la ciudad catalana durante la semana.

La propuesta contempla una extensión por una temporada y un salario inferior al actual, en línea con la planificación deportiva del club y con la edad que tendrá el atacante en agosto, cuando cumpla 38 años. Desde la dirigencia entienden que la prioridad para el próximo mercado es incorporar un centrodelantero de primer nivel, por lo que el rol del polaco podría cambiar dentro del plantel.

Lewandowski se tomará unas semanas para evaluar su futuro. Según la información difundida, el jugador comunicó que dará una respuesta a finales de abril, una vez que analice todas las opciones junto a su familia.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Robert Lewandowski has officially received an offer from Barcelona to renew his contract!



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El interés por el delantero no se limita al conjunto culé. La Juventus, el Milan, el Chicago Fire y varios equipos de Arabia Saudita avanzaron con propuestas en las últimas semanas. Desde Italia, el club rossonero intensificó gestiones en las últimas horas para intentar convencerlo de sumarse a la Serie A.

A pesar de las ofertas, la prioridad del goleador sigue vinculada a su vida personal en Barcelona, donde reside con su esposa y sus dos hijas. Ese factor pesa en la decisión final, incluso frente a propuestas económicas superiores.

En lo deportivo, Lewandowski está dispuesto a asumir un papel con menor protagonismo dentro del equipo, siempre y cuando el club sume a un delantero de jerarquía que ocupe el puesto principal. Por eso, además de las condiciones contractuales, también analiza el proyecto que le presentan desde la institución. No todo es dinero.

Su contrato actual finaliza al término de la temporada, lo que abre la puerta a una salida sin costo en caso de no aceptar la oferta. Por eso, las próximas semanas serán determinantes para definir si continúa en el Barça o inicia una nueva etapa en otro destino.

Durante la campaña en curso, el delantero suma 12 goles y una asistencia en LaLiga, por lo que su rendimiento sigue siendo un punto de referencia dentro del plantel.