El Barcelona reacciona a la reapertura del caso Negreira y envía un comunicado

El Fútbol Club Barcelona respondió a las últimas informaciones relacionadas con el caso Negreira, después de informarse que la UEFA recibió documentación adicional por parte del Real Madrid. El conjunto blanco busca acelerar las investigaciones sobre los culés, mientras la entidad azulgrana transmite tranquilidad y sostiene que el procedimiento europeo simplemente continúa su curso.

El club catalán negó que la documentación haya provocado la apertura de una nueva investigación o la reactivación de la anterior. “La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona”, señaló la institución, antes de recordar que el procedimiento comenzó en 2023 con la designación de dos investigadores.

El Barcelona insiste en que aquella investigación nunca terminó y que ha colaborado con UEFA durante todo el proceso. “Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado”, puntualizó el club, que asegura haber respondido siempre a los requerimientos formulados por los responsables de las pesquisas.

Respecto a los documentos entregados por el Real Madrid, la entidad explicó que serán estudiados dentro del mismo procedimiento. “Los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente”, expuso el Barcelona, remarcando que la UEFA no ha anunciado ninguna apertura, reapertura o reactivación adicional del expediente.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona afirma desconocer la información que fue entregada por parte del club blanco a la UEFA. “A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al Club de la denuncia del Real Madrid”, indicó, asegurando que responderá oportunamente cuando eso suceda.

La entidad azulgrana recordó además que el expediente europeo permanece condicionado por lo que se determine dentro del procedimiento penal desarrollado en España. Asimismo, destacó que durante todo este periodo ha seguido obteniendo “la licencia UEFA, sin reparos” y participando con normalidad en las diferentes competiciones organizadas por el organismo continental.

Para cerrar, el Barcelona reiteró su disposición a colaborar con las autoridades competentes y mantuvo su postura de total inocencia. El club también reclamó cautela alrededor de las informaciones publicadas y aseguró que seguirá atendiendo cualquier solicitud futura mientras los investigadores de UEFA determinan qué pasos tomar con la nueva documentación.