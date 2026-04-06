El Barcelona recibe un fuerte golpe en busca del objetivo de un delantero de 115 millones

Según se informa, el Atlético de Madrid ha dejado claro al Barcelona que no negociarán la venta del delantero Julián Álvarez, descartando un posible acuerdo de intercambio para el internacional argentino.

Valorado en alrededor de 115 millones de dólares (100 millones de euros), Álvarez está en la parte superior de la lista de verano de Barcelona, pero también se encuentra entre las opciones más caras. Se afirmó a principios de este mes que los blaugrana no pueden permitirse acercarse a esa cifra y preferirían ofrecer al menos un jugador a cambio.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Según SPORT, esa oferta no es de interés para el Atlético, que se está frustrando cada vez más por la narrativa en curso que rodea a Álvarez.

El Atlético preferiría mantener a su delantero estrella y ha dejado claro que solo se le permitirá salir en sus términos, lo que significa que se necesitaría una oferta de 100 millones de euros para conseguir un acuerdo sobre la línea.

Se dice que los que están dentro de Camp Nou creen que un movimiento para Álvarez es "imposible" sin un intercambio de jugadores, lo que podría poner fin a su búsqueda del delantero antes de que haya comenzado.

Objetivos de delantero alternativo para Barcelona

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Ya sea que Robert Lewandowski decida irse o firme un nuevo contrato a corto plazo, los funcionarios del Barcelona creen que un nuevo delantero superestrella es una de sus principales prioridades de cara a la ventana de transferencia de verano.

Si Álvarez está fuera de la mesa, el Barcelona tendrá que pasar a los otros nombres en su radar. Entre ellos se encuentra Omar Marmoush del Manchester City.

Marmoush, como Álvarez antes que él, ha luchado con la vida como respaldo de Erling Haaland en el Etihad Stadium. Ha comenzado solo siete veces en la Premier League esta temporada y podría ser atraído con la promesa de más minutos, aunque es poco probable que sea barato.

Se cree que Serhou Guirassy del Borussia Dortmund es de interés para el entrenador Hansi Flick. Puede que el jugador de 30 años no sea una opción a largo plazo, pero llegaría en forma de élite, habiendo embolsado 77 goles en 128 partidos de la Bundesliga hasta la fecha.

BILD señala que Guirassy quiere dejar Dortmund este verano y tiene una cláusula de liberación de alrededor de 40 millones de dólares (35 millones de euros) disponible solo para un puñado de clubes de élite.

Karl Etta Eyong del Levante y Fisnik Asllani del Hoffenheim son opciones más jóvenes que se cree que han llamado la atención, mientras que Dušan Vlahović podría estar disponible en una transferencia gratuita a medida que entra en los últimos meses de su contrato con la Juventus.