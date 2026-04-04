Sonríe Hansi Flick y sonríe el Barcelona que recupera dos defensores importantes en la previa del duelo frente al Atlético de Madrid. La lista de convocados publicada por el club confirma la presencia de Jules Koundé y Alejandro Balde, ambos con el alta médica luego de un mes sin jugar por lesión.

Los dos futbolistas vuelven a estar disponibles justo en la antesala de una seguidilla de enfrentamientos entre culés y colchoneros en pocos días. El primero será por la fecha 30 de LaLiga, este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, y luego se cruzarán en la serie de cuartos de final de la Champions League.

¡Alejandro 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐞 y Jules 𝐊𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞 han recibido el alta médica y forman parte de la lista del #AtletiBarça! ✅ pic.twitter.com/8jAaSVza0f — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2026

Koundé y Balde se lesionaron en el mismo partido, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey disputada el 3 de marzo, justamente ante el Atleti. El defensor francés sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y dejó el campo a los 13 minutos. El lateral izquierdo se mantuvo hasta el minuto 72, cuando también pidió el cambio por una dolencia en la misma zona. Desde entonces, ambos se perdieron compromisos por la liga local y la serie europea contra el Newcastle.

Si bien recibieron el alta médica y viajaron con el plantel, el cuerpo técnico apuntaría a una reinserción progresiva. La idea es que comiencen desde el banco y sumen minutos de forma paulatina, siguiendo la línea habitual de Flick con los futbolistas que salen de una lesión muscular.

En la convocatoria también aparece Eric García, ya recuperado de unas molestias en los isquiotibiales. Su estado físico lo posiciona como alternativa para integrar la defensa desde el inicio. En cambio, están fuera de la lista Raphinha, Frenkie de Jong y Andreas Christensen, todos en proceso de recuperación.

El Barcelona llega a este compromiso como líder de la tabla, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. El Atlético ocupa la cuarta posición y busca recuperar el puesto de clasificación a la máxima competición europea.