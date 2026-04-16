El Barcelona y el Real Madrid ''hacen historia'' en la UEFA Champions League 2025/26

La UEFA Champions League es la competencia, a nivel de clubes, más importante de todo el planeta. Grandes estrellas del fútbol mundial se enfrentan entre sí, protagonizando partidos épicos, de esos que atraen aficionados nuevos a este maravilloso deporte.

Y entre los clubes que casi siempre acaparan los reflectores están, sin lugar a dudas, el Real Madrid y el F.C. Barcelona. Los rivales que nadie quiere enfrentar, porque, por mucho que no estén atravesando por un buen momento, casi siempre encuentran la manera de ganar, avanzar y coronar.

Sin embargo, en la edición 2025/26 de la UEFA Champions League, los dos grandes equipos del fútbol español, y de los máximos referentes en el fútbol mundial, han quedado a deber en la llave por los cuartos de final. Primero el conjunto catalán cayó a manos del Atlético de Madrid, y después la escuadra merengue quedó fuera frente al Bayern Múnich de la Bundesliga.

Según información de Mister Chip, a través de su cuenta de X (Twitter), el Real Madrid y el Barcelona nunca habían sido eliminados en los cuartos de final de una misma temporada por la copa de Europa. Por lo tanto, lo sufrido en esta ronda ha sido histórico... para mal.

#OJOALDATO - Real Madrid y Barcelona han sido eliminados en los cuartos de final, en una misma temporada, por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa de Europa. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 15, 2026

LaLiga: el último consuelo de Hansi Flick y el Barcelona

Tras quedar eliminados de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League 2025/26 (en ambas competencias a manos del Atlético de Madrid), el FC Barcelona tendrá que concentrarse de lleno en lo que parece inevitable: la obtención del título de LaLiga.

Y es que, si bien es cierto que la eliminación sufrida a mitad de semana puede pegarles con todo en el estado anímico, los nueve puntos que los separan del Real Madrid parecen ser una ventaja casi imposible de revertir.

De hecho, si ambos equipos llegan al super clásico de España ganando todos sus encuentros previos, una victoria del conjunto culé les permitiría dar la vuelta olímpica frente al acérrimo rival. Un escenario que representaría el fin de más de un elemento en el Real Madrid.

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