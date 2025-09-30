El calendario con los cinco próximos encuentros del Real Madrid tras golear 5-0 al Kairat Almaty

Luego de firmar su peor partido en la temporada ante el Atlético de Madrid siendo derrotado por 5-2, el Real Madrid disputó un partido histórico ante el Kairat Almaty de Kazajistán por la jornada 2 de la Champions League, donde gustó y goleó 5-0.

Ahora, los de Xabi Alonso deberán afrontar un calendario de vértigo, con duelos decisivos tanto en Champions League como en LaLiga, donde se medirán a rivales de primer nivel, donde no ha dado la talla aún.

La Juventus en Europa y el clásico frente al Barcelona en LaLiga marcarán sin dudas el fin de año Merengue, en el que el conjunto blanco pondrá a prueba su solidez, regularidad y la intención de sostenerse en lo más alto.

Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición.

Real Madrid vs Villarreal - Jornada 8 de La Liga

Jornada 9: Getafe vs Real Madrid (Coliseum Alfonso Pérez, 19 de octubre)

El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal el fin de semana pasado. No será un encuentro fácil y conseguir tres puntos en este escenario sería muy positivo para seguir peleando la Liga.

Getafe vs Real Madrid - Jornada 9 de La Liga

Champions League: Real Madrid vs Juventus de Turín (Santiago Bernabéu, 22 de octubre)

El Real Madrid recibirá a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada Decimosexta Champions League.

Real Madrid vs Juventus - Jornada 2 de fase de liga de Champions League

Jornada 10: Real Madrid vs FC Barcelona (Santiago Bernabéu, 26 de octubre)

El partido más esperado llegará primero al Santiago Bernabéu, y es que será el primer clásico de la Era Xabi Alonso. Un encuentro en el que disputarán ambos equipos el primer lugar de La Liga.

Real Madrid vs FC Barcelona - Jornada 10 de La Liga

Jornada 11: Real Madrid vs Valencia (Santiago Bernabéu, 2 de noviembre)

Con el envión o la obligación que deparará ganar tras el derby, los de Xabi Alonso recibirán al Valencia, que no pelea el descenso como la temporada anterior y es un equipo más peligroso.

Real Madrid vs Valencia - Jornada 11 de La Liga