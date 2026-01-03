Tras terminar de gran forma al año natural 2025, el FC Barcelona se midió en el derbi catalán ante el Espanyol en LaLiga. En un partido más igualado de lo esperado, los blaugranas sumaron los tres puntos gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski en los últimos minutos del cotejo.

El equipo dirigido por Hansi Flick disputarán su primer título oficial del curso la próxima semana cuando actúen en la Supercopa española en Arabia, a espera del regreso de la Champions League, a finales de mes.

En consecuencia, el conjunto culé deberá afrontar un calendario, acorto plazo, accesible, sin incluir una Supercopa en la que, de avanzar a la final, rivalizará contra el Real Madrid o el Atlético.

FC Barcelona vs. Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España

El Barcelona goleó hace menos de dos meses al Athletic Club | Soccrates Images/GettyImages

La exitosa primera temporada de Flick al frente del Barça empezó a nivel de coronaciones, precisamente con esta Supercopa en Arabia, un año atrás. De hecho, los blaugranas vencieron 0-2 a los propios Leones bilbaínos en semis, previo a golear al Madrid en el duelo cumbre. Asimismo, las dos escuadras chocaron hace menos de dos meses por LaLiga y los catalanes terminaron goleando 4-0.

07/01/26: FC Barcelona vs. Athletic Club - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX DF, 20:00 ESP)

Real Sociedad vs. FC Barcelona, jornada 20 de LaLiga

El Barcelona remontó contra la Real Sociedad en el partido de la primera vuelta de LaLiga | Soccrates Images/GettyImages

Si los azulgranas superan al Athletic en semis, disputarán la final de la Supercopa versus el ganador entre merengues y colchoneros. Dicho lo cual, lo único seguro es que el cuadro culé volverá a la acción liguera el 18 de enero cuando visite a la siempre complicada Real Sociedad. Eso sí, los donostiarras se encuentran en su peor campaña en años, tanto que pelean por no descender.

18/01/26: Real Sociedad vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Slavia Praga vs. FC Barcelona, jornada 7 de la UEFA Champions League

El equipo de Lamine Yamal está obligado a sumar tres puntos en Praga | NICOLAS TUCAT/GettyImages

Si el club catalán desea mantener opciones de clasificar directo a octavos de final en Champions, luce condenado a sacar adelante los dos partidos restantes de la fase inicial, incluyendo el del 21 de enero en campo del Sparta Praga. De hecho, los blaugranas no tienen garantizado en lo absoluto quedar en el top 8 sumando los citados seis puntos en juego.

21/01/26: Sparta Praga vs. FC Barcelona - UEFA Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs. Oviedo, jornada 21 de LaLiga

Un gol de cabeza de Robert Lewandowski le dio tres puntos al Barcelona en casa del Oviedo a inicios de esta liga | Denis Doyle/GettyImages

El vigente campeón español gozará, sobre el papel, de su careo más fácil en el venidero calendario, dado que pocos días después de visitar al Sparta Praga recibirá a un Oviedo que es candidato serio a descender de categoría.

25/01/26 (fecha y hora por confirmar): FC Barcelona vs. Oviedo - LaLiga

FC Barcelona vs. Copenhague, jornada 8 de la UEFA Champions League

El Barcelona también estará obligado a ganarle al Copenhague | David Ramos - UEFA/GettyImages

Asumiendo que obtenga tres unidades versus el Sparta, el Barça también necesitará vencer al combinado danés el 28 de enero, en la jornada final de la primera ronda en el torneo de "La Orejona". Un desafío que se disputará en el Camp Nou, así que en teoría, no debería representar un reto mayor para los de la Ciudad Condal.

28/01/26: FC Barcelona vs. Copenhague - UEFA Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona