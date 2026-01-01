Los 5 mejores fichajes de invierno en la historia del FC Barcelona

El mercado de invierno suele ser sinónimo de parches, urgencias y soluciones temporales. De hecho Maxi López, Demetrio Albertini, Kevin Prince Boateng, Yerry Mina y Martin Braithwaite, entre otros, son la prueba que sustenta lo expuesto cuando del FC Barcelona se trata.

Sin embargo, la entidad blaugrana ha demostrado durante tramos de su historia, especialmente en el siglo XXI, que enero también puede significar un mes decisivo a la hora de cambiar inercias, levantar temporadas y dejar huella en la memoria del aficionado.

Es cierto que muchos refuerzos invernales fracasaron en Can Barça, incluyendo el fichaje más caro de siempre en el club, Philippe Coutinho, cuyo arribo a comienzos de 2018, procedente del Liverpool, costó 135 millones de euros. No obstante, algunos refuerzos a mitad de ejercicio han resultado determinantes, causando impacto en lo individual y/o colectivo.

De ese modo, se repasarán los cinco fichajes de invierno que mejores prestaciones han dado a la escuadra que hoy lidera LaLiga, y que logró el título en dicha competición durante la 2024/2025.

5. José Manuel Pinto (2008)

José Manuel Pinto estuvo seis campañas y media en el Barcelona | Nigel French - EMPICS/GettyImages

No todos los grandes fichajes lo son por protagonismo. El ya retirado cancerbero llegaba cedido desde el Celta en enero de 2008 en pro de cubrir la grave lesión del suplente cuidando los tres palos en el Camp Nou Albert Jorquera.



Nadie imaginaría entonces que se quedaría seis campañas y media en Cataluña, siempre a la sombra de Víctor Valdés, pero respondiendo cuando la ocasión lo ameritaba a base de profesionalismo y trabajo. Pinto disputó 90 partidos oficiales e integró plantillas que conquistaron 14 títulos, actuando de entrada en dos de Copa del Rey, incluida la del histórico Sextete de 2009.

4. Frank De Boer (1999)

Frank de Boer fue importante en el título liguero del Barcelona en la 1998/1999 | ullstein bild/GettyImages

La afición azulgrana se ilusionó en enero de 1999 con el arribo de los prestigiosos gemelos De Boer; desde el Ajax y a cambio de 18 millones de euros.



Claro que sólo Frank, fungiendo de central, justificó la inversión, exhibiendo en algunos tramos sus cualidades como zaguero, con buena salida de balón y jerarquía, consolidándose de titular durante varias cursos hasta su salida en 2003, previo a totalizar 214 compromisos entre todas las competiciones y conquistar LaLiga 1998/1999.

3. Edgar Davids (2004)

Edgar Davids dejó grata impresión en el Barcelona pese a jugar sólo seis meses | CESAR RANGEL/GettyImages

La cesión del Pitbull neerlandés al Barcelona, procedente de la Juventus en 2004, siempre dio de qué hablar. Es que el canterano del Ajax impactó rápidamente en un equipo, entrenado por Frank Rijkaard, que se situaba a 15 puntos del Real Madrid y deambulaba sin rumbo en la tabla, pero que finalizó segundo, dejando atrás a los merengues y sólo superado en la clasificación por el Valencia.



Con Davids de interior izquierdo y accionando en 20 encuentros oficiales (un gol y una asistencia), los blaugranas, ya con Ronaldinho Gaúcho en plan estelar, aumentaron en intensidad, equilibrio y confianza, aunado a sentar las bases del proyecto ganador que explotaría poco después.

2. Ferran Torres (2022)

Ferran Torres es importante en el actual Barcelona | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

El Barça necesitaba recuperar terreno perdido en la 2021/22, su primer curso post Leo Messi, cuando Joan Laporta hizo distintas maniobras a fin de reforzar la plantilla, semanas después de contratar a Xavi Hernández para el banquillo en sustitución de Ronald Koeman.



Pues el auto apodado "Tiburón" es el máximo goleador del club en el presente ejercicio (2025/2026), cortesía de 13 dianas en 22 choques, siendo segundo en la clasificación liguera tras Kylian Mbappé, y totaliza 57 anotaciones en 180 partidos oficiales, siendo clave en la obtención de cinco entorchados en cuatro campañas (a falta de completar la actual). De hecho, los 55 millones de euros que se le pagó al Manchester City, los cuales parecían una "estafa", ahora parecen exactamente lo contrario.

1. Pierre Emerick Aubameyang (2022)

Pierre-Emerick Aubameyang marcó doblete en la goleada del Barcelona en el Bernabéu en 2022 | Anadolu/GettyImages

Si se habla de rendimiento inmediato, nadie puede superar la prestación del ariete gabonés en los ocho meses en los que representó al cuadro dela Ciudad Condal, después de arribar desde Arsenal en enero de 2022, mismo invierno de Ferran, y tanto Dani Alves como Adama Traoré en sus segundas etapas en el club.



No en vano, el "killer" africano marcó 13 goles en 24 desafíos, previo a dejar en las arcas barcelonistas 12 millones de euros, en agosto de ese mismo año, en consecuencia de su venta al Chelsea, junto a un recuerdo difícil de olvidar en el aficionado que suele ir al Camp Nou.