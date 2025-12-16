El calendario de las Chivas para el Clausura 2026: fechas, partidos claves y más

Se terminó el Torneo Apertura 2025 con el Deportivo Toluca FC proclamándose campeón y llegando a 12 campeonatos de Primera División y ahora nos enfocamos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX pues han definido su calendario oficial.

La temporada regular y la Liguilla prometen ser especulares tomando en cuenta que el Play-In ha sido eliminado, por lo que nuevamente solo participarán en la fase final los mejores ocho equipos de la fase regular.

Además, habrá equipos alternando competencias entre la justa local y la Liga de Campeones de la Concacaf. El enlace del calendario completo lo puedes consultar aquí: https://bit.ly/3L3x0Ib

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Fechas importantes del Clausura 2026

Inicio del Torneo: viernes 9 de enero.

Fin de la Fase Regular: domingo 26 de abril.

Fase Final arranca: 2 y 3 de mayo.

Gran Final: programada para el domingo 24 de mayo.

El calendario de Chivas

¡AQUÍ EL CALENDARIO DE MI REBAÑO!



Ponlo de fondo en tu celular y no te pierdas ningún detalle de nuestro CL26 — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

Jornada 1: Chivas vs Pachuca - 10 de enero

Jornada 2: FC Juárez vs Chivas - 13 de enero

Jornada 3: Chivas vs Querétaro - 17 de enero

Jornada 4: Atlético de San Luis vs Chivas - 1 de febrero

Jornada 5: Mazatlán vs Chivas - 6 de febrero

Jornada 6: Chivas vs América - 14 de febrero

Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero

Jornada 8: Toluca vs Chivas - 28 de febrero

Jornada 9: Chivas vs León - 4 de marzo

Jornada 10: Atlas vs Chivas - 7 de marzo

Jornada 11: Chivas vs Santos - 14 de marzo

Jornada 12: Rayados vs Chivas - 21 de marzo

Jornada 13: Chivas vs Pumas - 5 de abril

Jornada 14: Tigres vs Chivas - 11 de abril

Jornada 15: Chivas vs Puebla - 18 de abril

Jornada 16: Necaxa vs Chivas - 21 de abril

Jornada 17: Chivas vs Tijuana - 25 de abril

Partidos claves

En una edición más del Clásico de Clásicos entre Chivas y América se disputará en la Jornada 6 el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas, en el Estadio Akron.

Para la Jornada 10 tendremos Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, los rojinegros recibirán a los rojiblancos en la cancha del Jalisco el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas.

En la capital, el Cruz Azul recibirá a las Chivas en partido correspondiente a la Jornada 7 el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria en punto de las 21:00 horas.

Desde el 'Gigante de Acero' el Monterrey recibirá a las Chivas en la Jornada 12 el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas.

En la Jornada 13 Chivas recibe a los Pumas UNAM el domingo 5 de abril en la cancha del Akron a las 20:00 horas. Y en la siguiente jornada podremos disfrutar del Tigres UANL contra Chivas el sábado 11 de abril en 'El Volcán' a las 17:00 horas.

Por último, hay que recordar que el partido de la Jornada 9 entre el conjunto tapatío y el cuadro esmeralda fue aplazado para el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas.