El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras caer 0-2 ante Toluca

El inicio de Chivas en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, no fue el mejor, ya que, a pesar de estar en el Estadio Akron, los Diablos Rojos del Toluca se llevaron los tres puntos al imponerse 0-2 con tantos de Alexis Vega y Jesús Gallardo.



Los choriceros se adelantaron en el primer tiempo tras un penal cometido por el capitán Luis Romo, que metió la mano en un disparo. El capitán escarlata ejecutó a la ‘Panenka’ para vencer al arquero Raúl Rangel. Posteriormente, Ángel Sepúlveda se fue expulsado por un golpe con el brazo en el rostro del uruguayo Federico Pereira, lo que mermó el rendimiento del equipo local. Por último, el lateral izquierdo hundió las ganas del Rebaño Sagrado al mandar la pelota a las redes tras una asistencia del brasileño Helinho Castro.



De este modo, el técnico argentino Gabriel Milito recibió su primer descalabro en el nuevo semestre, aun cuando dio minutos a los dos fichajes, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Aquí está el calendario de los próximos cinco partidos de Chivas:

Chivas vs Juárez

Sábado, 25 de julio

Estadio Akron

Jornada 2, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Denzell Garcia, Efrain Alvarez | Jam Media/GettyImages

El Guadalajara repite en su inmueble recibiendo a unos Bravos que vienen de perder en su debut, ya que el Puebla los doblegó por la mínima en la frontera. La última vez que los chihuahuenses se dieron cita en el inmueble rojiblanco, se llevaron los tres puntos al imponerse 1-2 en el A2025, tras las dianas del colombiano Óscar Estupiñán y Jairo Torres, con Santi Sandoval logrando el descuento.

Puebla vs Chivas

Viernes, 31 de julio

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 3, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Eduardo Navarro, Armando Gonzalez | Simon Barber/GettyImages

Antes de la pausa para disputar la Leagues Cup, el Rebaño Sagrado sale de visita a la Angelópolis para reencontrarse con el que fuera su técnico hace apenas un tiempo: Gerardo Espinoza. Como es costumbre, La Franja hizo varios movimientos en su plantilla y aunque por ahora ya lleva una victoria, se desconoce si le alcanzará para dar pelea o si estará deambulando en los últimos puestos como el semestre anterior, donde fue penúltimo y el último en la tabla de porcentajes.

LAFC vs Chivas

Miércoles, 5 de agosto

BMO Stadium

Leagues Cup, Jornada 1

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Son Heung-Min | Shaun Clark/GettyImages

El mes de agosto arranca con la participación rojiblanca en el torneo binacional contra la MLS de los Estados Unidos. La Fase de Liga enfrenta a un equipo de la Liga MX contra tres de la liga vecina, con todos los de México en una tabla y todos los estadounidenses en otra, avanzando sólo los cuatro mejores de cada sector. Los Ángeles FC, club donde el canterano rojiblanco Carlos Vela fue capitán y campeón, es el primer rival del Campeonísimo, sin embargo, será la primera vez que los dos se enfrenten. Los Black & Gold, que cuentan con el surcoreano Son Heung-Min como su más grande estrella, son terceros de la Conferencia Oeste, por lo que no será sencillo poder doblegarlos.

Chivas vs FC Dallas

Sábado, 8 de agosto

PayPal Park

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

FC Dallas v Colorado Rapids | Jack Goras/ISI Photos/GettyImages

El segundo compromiso del certamen es contra los Hoops, otro rival contra el que el Guadalajara jamás se ha cruzado. Del mismo modo, los Bulls también atraviesan un buen momento en su respectiva liga, ya que son quintos de la Conferencia Oeste. La gran figura del contrario es el delantero croata Petar Musa, quien es sondeado por Tigres y Rayados en la Liga MX.

Seattle Sounders vs Chivas

Miércoles, 12 de agosto

Lumen Field

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Seattle Sounders | Kevin Ng/GettyImages

Los tapatíos culminan la Fase de Liga contra El Delirio Verde, uno de los equipos protagonistas y más regulares del fútbol estadounidense. A diferencia del resto, estos dos sí tienen una historia, ya que midieron fuerzas en la Copa Campeones de la CONCACAF 2018. Se trató de los cuartos de final, con los locales venciendo 1-0 en la Ida, no obstante, el Rebaño aprovechó el apoyo de su público para golear 3-0 en la vuelta.