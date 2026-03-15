El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras el triunfo 3-0 ante Santos Laguna

El Club Deportivo Guadalajara recibió al Club Santos Laguna en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron con el objetivo de mantenerse entre los primeros tres lugares de la clasificación, luego de que la semana pasada remontaran 1-2 al Atlas FC en el Clásico Tapatío.

Para buena fortuna del conjunto tapatío, siguen en la senda del triunfo y desde el primer lapso se pusieron al frente en el marcador con un doblete de Armando 'La Hormiga' González, la joya mexicana sigue encendido y quiere volver a competir por el campeonato de goleo individual y la oportunidad de acudir a la Copa del Mundo 2026. Al final, el encuentro finalizó con 3-0 con un gol más de Ricardo Marín al 90+2'.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado no solo entre los mejores ocho clubes del torneo si no como líder o dentro de los primeros tres puestos tras un gran arranque de certamen.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con buen futbol, doblete de 'Hormiga' y un golazo de @RichyMarin19, los 3 puntos se quedan en casa 🔴⚪️#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/FcSujgZbNA — CHIVAS (@Chivas) March 15, 2026

Chivas vs León - Liga MX, Jornada 9 (Pendiente)

Chivas vs León | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

El Rebaño Sagrado recibe a los Panzas Verdes en el partido pendiente de la Jornada 9, por lo que jugarán entre semana este compromiso. Se espera un buen encuentro de dos equipos, aunque los del Bajío han sido más inconsistentes en su desempeño.

Monterrey vs Chivas - Liga MX

Monterrey vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

El conjunto rojiblanco debe aprovechar el bajo desempeño que ha tenido el cuadro regiomontano, a pesar del buen plantel que tienen han deja escapar una gran cantidad de puntos y tuvieron que cambiar de técnico. Además, no han podido afianzarse del todo con Nicolás Sánchez.

Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX

Chivas vs Pumas UNAM | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

Este duelo será muy interesante y es que se enfrentarán dos muy buenos equipos que han mostrado buen nivel de juego en la liga y están compitiendo por los primeros sitios de la clasificación directa a la Liguilla. El cuadro tapatío seguramente buscará quedarse con las tres unidades, mientras que los de Efraín Juárez buscarán sorprender en casa a los jaliscienses.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento ya tiene mucha historia y es que ambos equipos se han enfrentado varias veces en la Liguilla y en un par de finales en años recientes, lo que ha marcado una rivalidad. En esta ocasión ambos equipos van muy bien en el torneo, quieren ser protagonistas y meterse entre los mejores del certamen.

Chivas vs Puebla - Liga MX

Chivas vs Puebla | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)

El conjunto tapatío recibirá a la Franja con la ambicios de quedarse con las tres unidades frente a un rival que no ha mostrado un poderío a considerar. Sin embargo, no se pueden confiar y deben de salir con sus mejores armas para obtener las tres unidades en un duelo que ofrecerá varias emociones.

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