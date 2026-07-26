El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 1-0 a Juárez

Después de haber sucumbido en su debut del Apertura 2026, Chivas tuvo su revancha en el Estadio Akron, ya que sumó su primera victoria a costa de Bravos de Juárez, todo gracias al solitario tanto de Roberto Alvarado a pase de Ricardo Marín en el último minuto.



El Guadalajara dominó la mayor parte del encuentro, no obstante, no estuvo fino al frente y cuando todo parecía acabar con un empate, Efraín Álvarez, que ingresó de cambio, mando una pelota hacia el área, la cual bajó El 4K para que El Piojo batiera a Sebastián Jurado.

¡El Rebaño lo intentó y lo intentó hasta que lo consiguió! 💪



Con gol de 'Piojo' Alvarado, sumamos los primeros 3 puntos del torneo 🐐



¡A seguir en este camino, Guadalajara! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Sqktx1n0YP — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

Todavía queda un partido más de la Liga MX antes de dar arranque con la Leagues Cup contra la MLS, por lo que habrá más fútbol mexicano la siguiente semana.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos del Rebaño Sagrado:

Puebla vs Chivas

Viernes, 31 de julio

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 3, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Hugo Camberos y Fernando Monárrez | Simon Barber/GettyImages

Antes de la pausa para disputar la Leagues Cup, el Rebaño sale de visita a la Angelópolis para reencontrarse con el que fuera su técnico hasta hace poco: Gerardo Espinoza.



Como es costumbre, La Franja hizo varios movimientos en su plantilla y por ahora lleva una victoria y una derrota, pero se desconoce si le alcanzará para dar pelea o si estará deambulando en los últimos puestos como el semestre anterior, donde fue penúltimo y el último en la tabla de porcentajes.



Durante la semana se enfrentó a Cruz Azul y comenzó ganando con un tanto de Fernando Monárrez, sin embargo, el cuadro camotero fue remontado 2-1 en el Estadio Banorte Azteca.

LAFC vs Chivas

Miércoles, 5 de agosto

BMO Stadium

Leagues Cup, Jornada 1

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Son Heung-Min | Ryan Sirius Sun/GettyImages

El mes de agosto arranca con la participación rojiblanca en el torneo binacional contra la MLS. La Fase de Liga enfrenta a un equipo de la Liga MX contra tres de la liga vecina, con todos los de México en una tabla y todos los estadounidenses en otra, avanzando sólo los cuatro mejores de cada sector.



Los Ángeles FC es el primer rival del Campeonísimo, sin embargo, será la primera vez que los dos se enfrenten. LosBlack & Gold, que cuentan con el surcoreano Son Heung-Min como su más grande estrella, son terceros de la Conferencia Oeste, por lo que no será sencillo poder doblegarlos.

Chivas vs FC Dallas

Sábado, 8 de agosto

PayPal Park

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

FC Dallas | Soobum Im/GettyImages

El segundo compromiso del certamen es contra los Hoops, otro rival contra el que el Guadalajara jamás se ha cruzado. Los Bulls también atraviesan un buen momento en su respectiva liga, ya que son quintos de la Conferencia Oeste. La gran figura es el delantero croata Petar Musa, quien es sondeado por los Tigres.

Seattle Sounders vs Chivas

Miércoles, 12 de agosto

Lumen Field

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Hassani Dotson | Noah Goldberg/GettyImages

Los tapatíos culminan la Fase de Liga contra El Delirio Verde, uno de los equipos protagonistas y más regulares del fútbol estadounidense. A diferencia del resto, estos dos sí tienen una historia, ya que midieron fuerzas en la Copa Campeones de la CONCACAF 2018. Esto sucedió en cuartos de final, con los locales venciendo 1-0 en la Ida, no obstante, el Rebaño Sagrado aprovechó el apoyo de su público para golear 3-0 en la vuelta y avanzar a las semifinales.

Santos Laguna vs Chivas

Domingo, 16 de agosto

Estadio TSM Corona

Jornada 4, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Armando González y Carlos Acevedo | Simon Barber/GettyImages

En el último año, los Guerreros fueron un total desastre, quedando en el antepenúltimo sitio de la temporada regular. Debido a ello, quisieron armar un proyecto desde cero, así que dieron salida a varios futbolistas y trajeron algunos rostros nuevos, eligiendo al portugués Renato Paiva para liderar desde la silla técnica, mientras Gonzalo Pineda fue nombrado como nuevo director deportivo. Lamentablemente, su debut tampoco fue positivo, ya que perdió 3-2 ante Rayados de Monterrey. Ya sobre el campeonato pasado, el Guadalajara goleó 3-0 a los Guerreros, con doblete de Armando González y una anotación de Ricardo Marín.