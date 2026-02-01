El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 3-2 al Atlético San Luis
El Club Deportivo Guadalajara visitó al Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Alfonso Lastras con el objetivo de preservar su invicto y paso perfecto en el certamen tras tres triunfos consecutivos.
Con goles de Ledezma, Daniel Aguirre y Armando: la 'Hormiga' González, el Rebaño Sagrado venció 3-2 al Atlético San Luis, quienes descontaron con doblete del goleador Joao Pedro. Con este triunfo en calidad de visitante, el conjunto rojiblanco se mantiene con paso perfecto en este arranque del Clausura 2026, sumando 12 puntos de 12 posibles.
A continuación, te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a mantener al Rebaño Sagrado entre los mejores cuatro clubes del torneo, en un tramo clave que marcará su verdadero alcance competitivo.
Mazatlán vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 6 de febrero
- Lugar: Mazatlán, Sinaloa
- Estadio: El Encanto
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Chivas vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de febrero
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Cruz Azul vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de febrero
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)
Toluca vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)
Atlas vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Guadalajara, Jalisco
- Estadio: Jalisco
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
