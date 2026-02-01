Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 3-2 al Atlético San Luis

El Rebaño Sagrado mantiene paso perfecto en el Clausura 2026
Benjamín Guerra|
Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Club Deportivo Guadalajara visitó al Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Alfonso Lastras con el objetivo de preservar su invicto y paso perfecto en el certamen tras tres triunfos consecutivos.

Con goles de Ledezma, Daniel Aguirre y Armando: la 'Hormiga' González, el Rebaño Sagrado venció 3-2 al Atlético San Luis, quienes descontaron con doblete del goleador Joao Pedro. Con este triunfo en calidad de visitante, el conjunto rojiblanco se mantiene con paso perfecto en este arranque del Clausura 2026, sumando 12 puntos de 12 posibles.

A continuación, te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a mantener al Rebaño Sagrado entre los mejores cuatro clubes del torneo, en un tramo clave que marcará su verdadero alcance competitivo.

Mazatlán vs Chivas - Liga MX

Richard Ledezma, Mauro Lainez
Mazatlán vs Chivas | Simon Barber/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 6 de febrero
  • Lugar: Mazatlán, Sinaloa
  • Estadio: El Encanto
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Chivas vs América - Liga MX

Alejandro Zendejas, Erick Gutierrez
Chivas vs América | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de febrero
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Erik Lira, Cade Cowell
Cruz Azul vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de febrero
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)

Toluca vs Chivas - Liga MX

Bryan Gonzalez, Diego Barbosa
Toluca vs Chivas | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 28 de febrero
  • Lugar: Toluca, Estado de México
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Atlas vs Chivas - Liga MX

Yael Padilla, Adrian Mora
Atlas vs Chivas | Simon Barber/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 7 de marzo
  • Lugar: Guadalajara, Jalisco
  • Estadio: Jalisco
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

