El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras empatar 2-2 con los Pumas
Cruz Azul se quedó con las ganas de llevarse una victoria frente a los Pumas, ya que a pesar de ir ganando 0-2 gracias a las dianas del argentino Nico Ibáñez y Carlos Rodríguez, los de casa, que se quedaron con diez por la expulsión del brasileño Nathan Silva, vinieron de atrás para empatar 2-2 tras un penal del brasileño Juninho Vieira y un autogol del colombiano Willer Ditta, en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX.
A pesar del empate, La Máquina se mantiene en lo más alto de la clasificación con 26 puntos, sacando una unidad al bicampeón Toluca y dos a las Chivas. Antes de pensar en la siguiente fecha del certamen local, el técnico argentino Nicolás Larcamón y compañía deben enfocarse en los octavos de vuelta de la Copa Campeones de la CONCACAF, donde enfrentarán a Rayados.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco encuentros del club celeste:
El calendario de los próximos partidos de Cruz Azul
Cruz Azul vs Rayados
Estadio Cuauhtémoc
Martes, 17 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Octavos de fina Vuelta, Concachampions
La Máquina Celeste tiene en sus manos el boleto a los cuartos de final, ya que ahora cierra en casa luego de vencer 2-3 a Monterrey en El Gigante de Acero, tras los tantos de los argentinos Gonzalo Piovi y Nico Ibáñez, así como una diana de Erik Lira. Difícilmente los cementeros se irán a encerrar y seguro irán a buscar más goles.
Mazatlán vs Cruz Azul
Estadio El Encanto
Viernes, 20 de marzo
22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)
Jornada 12, Liga MX
Al equipo celeste le toca salir de visita y se enfrenta al club que en unos meses dejará de estar en la Primera División. Pese a su futuro desalentador, los Cañoneros han mostrado que quieren hundirse con la frente en alto, sacando resultados positivos en la gestión de Sergio Bueno.
Cruz Azul vs Pachuca
Estadio Cuauhtémoc
Sábado, 4 de abril
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 13, Liga MX
Aunque los Tuzos no serán un rival sencillo, la balanza se pone a favor del club cementero gracias a su regularidad y buen fútbol, algo que a los hidalguenses por rato se les olvida. Las estadísticas también están a favor de Cruz Azul porque en sus últimos tres juegos se ha llevado tres victorias.
América vs Cruz Azul
Estadio Ciudad de los Deportes
Sábado, 11 de abril
23 h (EEUU ET), 22 h (México)
Jornada 14, Liga MX
Dependiendo si La Máquina logra su pase o no a los cuartos de final de la Concachampions, antes del Clásico Joven llevaría acabo su choque frente a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica o Los Ángeles FC de la MLS, ya que la ida sería entre el 7 y 9 de abril. El clásico es un partido siempre emocionante, mas la realidad de los dos es totalmente diferente: Cruz Azul goza de un lúcido presente y las Águilas están en la etapa más gris del brasileño André Jardine.
Cruz Azul vs Xolos
Estadio Cuauhtémoc
Sábado, 18 de abril
19 h (EEUU ET), 18 h (México)
Jornada 15, Liga MX
El antepenúltimo rival del cuadro de La Noria serán los Canes Aztecas, quienes tampoco han tenido un semestre destacable. Pese a la continuidad del técnico uruguayo Sebastián Abreu, las cosas no están saliendo tan bien, pero al menos se mantienen en la pelea por meterse a la Liguilla.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.