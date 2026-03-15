El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras empatar 2-2 con los Pumas

Cruz Azul se quedó con las ganas de llevarse una victoria frente a los Pumas, ya que a pesar de ir ganando 0-2 gracias a las dianas del argentino Nico Ibáñez y Carlos Rodríguez, los de casa, que se quedaron con diez por la expulsión del brasileño Nathan Silva, vinieron de atrás para empatar 2-2 tras un penal del brasileño Juninho Vieira y un autogol del colombiano Willer Ditta, en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX.



A pesar del empate, La Máquina se mantiene en lo más alto de la clasificación con 26 puntos, sacando una unidad al bicampeón Toluca y dos a las Chivas. Antes de pensar en la siguiente fecha del certamen local, el técnico argentino Nicolás Larcamón y compañía deben enfocarse en los octavos de vuelta de la Copa Campeones de la CONCACAF, donde enfrentarán a Rayados.

¡INTENSO EMPATE EN CU!



Tal y como se esperaba, Pumas y Cruz Azul no se guardaron nada en un partido que sacó chispas en Ciudad Universitaria y que terminó empatado gracias a un gran regreso del cuadro de Efraín Juárez que no bajó los brazos, a pesar de ir perdiendo por dos goles… pic.twitter.com/44ZbFuzNn9 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 15, 2026

Aquí está el calendario de los siguientes cinco encuentros del club celeste:

El calendario de los próximos partidos de Cruz Azul

Cruz Azul vs Rayados

Estadio Cuauhtémoc

Martes, 17 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Octavos de fina Vuelta, Concachampions

La Máquina Celeste tiene en sus manos el boleto a los cuartos de final, ya que ahora cierra en casa luego de vencer 2-3 a Monterrey en El Gigante de Acero, tras los tantos de los argentinos Gonzalo Piovi y Nico Ibáñez, así como una diana de Erik Lira. Difícilmente los cementeros se irán a encerrar y seguro irán a buscar más goles.

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Mazatlán vs Cruz Azul

Estadio El Encanto

Viernes, 20 de marzo

22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)

Jornada 12, Liga MX

Al equipo celeste le toca salir de visita y se enfrenta al club que en unos meses dejará de estar en la Primera División. Pese a su futuro desalentador, los Cañoneros han mostrado que quieren hundirse con la frente en alto, sacando resultados positivos en la gestión de Sergio Bueno.

Facundo Almada y Ángel Sepulveda | Agustin Cuevas/GettyImages

Cruz Azul vs Pachuca

Estadio Cuauhtémoc

Sábado, 4 de abril

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Aunque los Tuzos no serán un rival sencillo, la balanza se pone a favor del club cementero gracias a su regularidad y buen fútbol, algo que a los hidalguenses por rato se les olvida. Las estadísticas también están a favor de Cruz Azul porque en sus últimos tres juegos se ha llevado tres victorias.

Carlos Rotondi y Eduardo Bauermann | Jam Media/GettyImages

América vs Cruz Azul

Estadio Ciudad de los Deportes

Sábado, 11 de abril

23 h (EEUU ET), 22 h (México)

Jornada 14, Liga MX

Dependiendo si La Máquina logra su pase o no a los cuartos de final de la Concachampions, antes del Clásico Joven llevaría acabo su choque frente a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica o Los Ángeles FC de la MLS, ya que la ida sería entre el 7 y 9 de abril. El clásico es un partido siempre emocionante, mas la realidad de los dos es totalmente diferente: Cruz Azul goza de un lúcido presente y las Águilas están en la etapa más gris del brasileño André Jardine.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

Cruz Azul vs Xolos

Estadio Cuauhtémoc

Sábado, 18 de abril

19 h (EEUU ET), 18 h (México)

Jornada 15, Liga MX

El antepenúltimo rival del cuadro de La Noria serán los Canes Aztecas, quienes tampoco han tenido un semestre destacable. Pese a la continuidad del técnico uruguayo Sebastián Abreu, las cosas no están saliendo tan bien, pero al menos se mantienen en la pelea por meterse a la Liguilla.