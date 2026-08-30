El calendario de los próximos 5 partidos del América tras vencer 2-0 al Puebla

El América sigue instalado en lo más alto de la cima, pues derrotó 2-0 al Puebla en el Estadio Banorte Azteca, gracias a los tantos del brasileño Ícaro Da Conceiçao y el uruguayo Brian Rodríguez. Con esta victoria, los Millonetas presumen de haber llegado a 16 puntos, producto de cinco choques ganados y un empate, siendo el único invicto del semestre.



Hasta ahora, el cuadro azulcrema ha tenido rivales a modo, pero poco a poco se acercan las verdaderas pruebas para el técnico uruguayo Guillermo Almada, quien también tiene que pensar en las semifinales de la Leagues Cup 2026.



Aquí está el calendario de los próximos cinco partidos del Ave:

¡A seguir en lo MÁS ALTO! 🦅



Pese a sufrir por lapsos, América terminó triunfando ante Puebla en el Azteca para llegar a 16 puntos y continuar en la cima de la tabla. #LigaMX pic.twitter.com/3rnu08x8dg — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 30, 2026

América vs Monterrey

Miércoles, 2 de septiembre

Dignity Health Sports Park

Semifinal, Leagues Cup

Horario: 20:30 h (EEUU ET), 21:30 h (México)

'Tecatito' Corona | Leopoldo Smith/GettyImages

Con la eliminación de los clubes de la MLS, este torneo quedó con pura presencia mexicana, lo cual celebra la afición azteca. Para llegar aquí, los emplumados superaron 2-0 al Columbus Crew a través del brasileño Raphael Veiga y Rayito, mientras La Pandilla tuvo que doblegar 2-0 al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski, todo gracias a los goles de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.

América vs Xolos

Sábado, 5 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 7, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Gilberto Mora | Francisco Vega/GettyImages

La Jauría ya conoció el sabor de la derrota a manos de Chivas la fecha pasada, sin embargo, para esta jornada volvió a ladrar con fuerza después de pegarle 2-0 a los Pumas con un doblete de Gilberto Mora, quien convirtió dos veces desde el manchón penal. Los del uruguayo Sebastián Abreu marchan en la segunda posición de la tabla general. El último choque entre ambos acabó sin goles en el Estadio Caliente, aunque en la última visita de Tijuana al Coloso de Santa Úrsula, los de casa salieron airosos por 3-1.

Cruz Azul vs América

Viernes, 11 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 8, Liga MX

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Jeremy Márquez y José Paradela | Jam Media/GettyImages

El Clásico Joven llega para enfrentar a dos de los clubes que siempre son favoritos para ser campeón. A diferencia de los azulcremas, los celestes ya tienen tres derrotas en el semestre. La Máquina ha sufrido por el tema de las lesiones, pero, quizá, para esta fecha el técnico Joel Huiqui ya contará con carro completo. El último Clásico Joven nos regaló un empate 1-1 en el Nido.

América vs Chivas

Sábado, 19 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Ricardo Marín, Hugo Camberos y Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Inmediatamente se celebra el Clásico Nacional. Otra buena prueba para Almada y sus pupilos. El Guadalajara ha demostrado un buen fútbol, pero como suele ser costumbre, la definición es su talón de Aquiles. En la presente jornada, el Rebaño Sagrado dividió unidades luego que el Pachuca rescatara el empate 1-1. El último Clásico Nacional terminó con un triunfo 1-0 a favor del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

Necaxa vs América

Domingo, 27 de septiembre

Estadio Victoria

Jornada 10, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Rogelio Cortez | Jam Media/GettyImages

Después de unos partidos que podrían ser complicados para El Más Odiado, toca turno de enfrentar a los Rayos de visita. El proyecto del uruguayo Martín Varini sigue sin carburar a pesar de que le dieron continuidad, recordando que el equipo hidrocálido se preocupa más por vender jugadores que por tener éxitos deportivos. El club de Aguascalientes acaba de perder 1-3 contra Cruz Azul.