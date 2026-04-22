El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras ganarle 1-0 al Celta de Vigo

El Barcelona es el único líder de LaLiga, con un marcador sumamente apretado de 1-0 ante el Celta, logró mantener la distancia. Con la atención situada en el Clásico de la jornada 35, estos son los próximos cinco partidos del equipo de Hansi Flick.

Getafe vs FC Barcelona, jornada 32 de LaLiga

Getafe CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El duelo en el Coliseum contra el Getafe aparece como una parada donde el Barcelona ha sabido llegar e imponerse en los últimos años y, por tanto, intentará repetir ese rendimiento para no ceder terreno. Los catalanes registran tres victorias y dos empates en los cinco enfrentamientos previos, incluido el 3-0 de septiembre.

25/4/2026: Getafe vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Osasuna vs FC Barcelona, jornada 34 de LaLiga

RC Celta de Vigo v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En El Sadar, el Rojillo recibirá a los Culés, que tienen cuatro triunfos a su favor y uno para el conjunto navarro, con un 2-0 en diciembre como último resultado entre ambos. El visitante apuntará a sostener esa tendencia y llegar al clásico con una sonrisa.

3/5/2026: Osasuna vs FC Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

Federico Valverde, Real Madrid; Lamine Yamal, Barcelona | FADEL SENNA/GettyImages

Lo que pase el 10 de mayo puede ser histórico. El Barcelona, dependiendo lo que pase en los partidos ya mencionados, puede asegurar el título de LaLiga en su estadio si llega con ventaja suficiente. En los últimos cinco enfrentamientos suma cuatro victorias frente a una del Real Madrid, incluido el 3-2 en la Supercopa de Arabia Saudita.

10/5/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs FC Barcelona, jornada 36 de LaLiga

Deportivo Alaves v Levante - La Liga | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Los de Hansi Flick cierran este bloque recibiendo al Alavés, rival al que ha dominado en los últimos enfrentamientos. Acumula cinco triunfos consecutivos, con el 3-1 de noviembre como último antecedente. A dos fechas de finalizar el torneo, el equipo catalán buscará mantener esa superioridad y no tener ningun traspié.

13/5/2026 : Alavés vs FC Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Betis, jornada 37 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El FC Barcelona cerrará su temporada como local recibiendo al Betis en la anteúltima jornada de una Liga que, de no mediar ningún problema, ya lo tendrá como campeón a esta altura del calendario.

17/5/2026: FC Barcelona vs Real Betis - LaLiga - a confirmar

Calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Getafe 25/4/2026 10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Osasuna 3/5/2026 10:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Real Madrid 10/5/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Alavés 13/5/2026 10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Real Betis 17/5/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD