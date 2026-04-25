El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras vencer 2-0 al Getafe
El FC Barcelona dio un paso importante en la búsqueda por asegurar el título de LaLiga. El cuadro blaugrana se impuso por marcador de 2-0 al Getafe en la jornada 33, y a falta de cinco partidos para que termine el certamen, le saca 11 puntos de diferencia al Real Madrid.
Con la atención situada en el Clásico de la jornada 35, estos son los próximos cinco partidos del equipo de Hansi Flick.
Osasuna vs FC Barcelona, jornada 34 de LaLiga
En El Sadar, el Rojillo recibirá a los Culés, que tienen cuatro triunfos a su favor y uno para el conjunto navarro, con un 2-0 en diciembre como último resultado entre ambos. El visitante apuntará a sostener esa tendencia y llegar al clásico con una sonrisa.
- 3/5/2026: Osasuna vs FC Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP)
FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga
Lo que pase el 10 de mayo puede ser histórico. El Barcelona, dependiendo lo que pase en los partidos ya mencionados, puede asegurar el título de LaLiga en su estadio si llega con ventaja suficiente. En los últimos cinco enfrentamientos suma cuatro victorias frente a una del Real Madrid, incluido el 3-2 en la Supercopa de Arabia Saudita.
- 10/5/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Alavés vs FC Barcelona, jornada 36 de LaLiga
Los de Hansi Flick cierran este bloque recibiendo al Alavés, rival al que ha dominado en los últimos enfrentamientos. Acumula cinco triunfos consecutivos, con el 3-1 de noviembre como último antecedente. A dos fechas de finalizar el torneo, el equipo catalán buscará mantener esa superioridad y no tener ningun traspié.
- 13/5/2026 : Alavés vs FC Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP)
FC Barcelona vs Real Betis, jornada 37 de LaLiga
El FC Barcelona cerrará su temporada como local recibiendo al Betis en la anteúltima jornada de una Liga que, de no mediar ningún problema, ya lo tendrá como campeón a esta altura del calendario.
- 17/5/2026: FC Barcelona vs Real Betis - LaLiga - a confirmar
Valencia vs FC Barcelona, jornada 38 de LaLiga
El FC Barcelona cerrará su temporada en Valencia, visitando al equipo Che en Mestalla a fines de mayo todavía con día y horario a confirmar. El Valencia puede llegar a este partido con chances de perder la categoría, aunque de momento está lejos y con varios clubes en el medio.
- 24/5/2026 : Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - a confirmar
Calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Osasuna
3/5/2026
10:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Real Madrid
10/5/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Alavés
13/5/2026
10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Real Betis
17/5/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Valencia
24/5/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo