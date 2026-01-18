El calendario de los próximos cinco partidos de Chivas tras el triunfo 2-1 ante Querétaro

El Club Deportivo Guadalajara recibió al Club Querétaro en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron con el objetivo de preservar su invicto en el certamen tras dos triunfos consecutivos previos ante Pachuca y Juárez.

Armando 'La Hormiga' González anotó de cabeza al minuto 35 y lo festejó a lo 'Dragon Ball' con un 'Kame Hame Ha' y con ello ya lleva dos goles en el certamen. Mientras que, al 61', cayó el segundo para los locales, pues tras un centro excelso de Richard Ledezma apareció Roberto Alvarado en el centro del área con un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes de Guillermo Allison.

Al 80' descontó la visita con un trallazo del uruguayo Santiago Homenchenko al que José Rangel rechazó de gran forma, sin embargo, el esférico quedó en el área para que el argentino Mateo Coronel impactara el esférico y sumara el primer gol.

¡LO NORMAL! 😮‍💨



¡GANARON LAS CHIVAS! 🐐🇫🇷



Con goles de la ‘Hormiga’ y del ‘Piojo’, Chivas le pegó 2-1 al Querétaro. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zlHqn9EYu5 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 18, 2026

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado entre los mejores ocho clubes del torneo.

Atlético de San Luis vs Chivas - Liga MX

Atlético de San Luis vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de febrero

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Mazatlán vs Chivas - Liga MX

Mazatlán vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 6 de febrero

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Chivas vs América - Liga MX

Chivas vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de febrero

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Cruz Azul vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)

Toluca vs Chivas - Liga MX

Toluca vs Chivas | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez