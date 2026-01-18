El calendario de los próximos cinco partidos de Chivas tras el triunfo 2-1 ante Querétaro
El Club Deportivo Guadalajara recibió al Club Querétaro en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron con el objetivo de preservar su invicto en el certamen tras dos triunfos consecutivos previos ante Pachuca y Juárez.
Armando 'La Hormiga' González anotó de cabeza al minuto 35 y lo festejó a lo 'Dragon Ball' con un 'Kame Hame Ha' y con ello ya lleva dos goles en el certamen. Mientras que, al 61', cayó el segundo para los locales, pues tras un centro excelso de Richard Ledezma apareció Roberto Alvarado en el centro del área con un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes de Guillermo Allison.
Al 80' descontó la visita con un trallazo del uruguayo Santiago Homenchenko al que José Rangel rechazó de gran forma, sin embargo, el esférico quedó en el área para que el argentino Mateo Coronel impactara el esférico y sumara el primer gol.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado entre los mejores ocho clubes del torneo.
Atlético de San Luis vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 1 de febrero
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Mazatlán vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 6 de febrero
- Lugar: Mazatlán, Sinaloa
- Estadio: El Encanto
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Chivas vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de febrero
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Cruz Azul vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de febrero
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)
Toluca vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)
