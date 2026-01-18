Sports Illustrated Fútbol

El calendario de los próximos cinco partidos de Chivas tras el triunfo 2-1 ante Querétaro

El Guadalajara se mantiene invicto y con paso perfecto en el torneo después de tres fechas.
Benjamín Guerra|
El calendario de los siguientes partidos de Chivas
El calendario de los siguientes partidos de Chivas | Jam Media/GettyImages

El Club Deportivo Guadalajara recibió al Club Querétaro en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron con el objetivo de preservar su invicto en el certamen tras dos triunfos consecutivos previos ante Pachuca y Juárez.

Armando 'La Hormiga' González anotó de cabeza al minuto 35 y lo festejó a lo 'Dragon Ball' con un 'Kame Hame Ha' y con ello ya lleva dos goles en el certamen. Mientras que, al 61', cayó el segundo para los locales, pues tras un centro excelso de Richard Ledezma apareció Roberto Alvarado en el centro del área con un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes de Guillermo Allison.

Al 80' descontó la visita con un trallazo del uruguayo Santiago Homenchenko al que José Rangel rechazó de gran forma, sin embargo, el esférico quedó en el área para que el argentino Mateo Coronel impactara el esférico y sumara el primer gol.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado entre los mejores ocho clubes del torneo.

Atlético de San Luis vs Chivas - Liga MX

Luis Romo, Joao Geraldino
Atlético de San Luis vs Chivas | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 1 de febrero
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Mazatlán vs Chivas - Liga MX

Luiz Teodora, Efrain Alvarez
Mazatlán vs Chivas | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 6 de febrero
  • Lugar: Mazatlán, Sinaloa
  • Estadio: El Encanto
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Chivas vs América - Liga MX

Alejandro Zendejas, Erick Gutierrez
Chivas vs América | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de febrero
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Jose Paradela, Fernando Gonzalez
Cruz Azul vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de febrero
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)

Toluca vs Chivas - Liga MX

Gilberto Sepulveda, Robert Morales
Toluca vs Chivas | Hector Vivas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 28 de febrero
  • Lugar: Toluca, Estado de México
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

