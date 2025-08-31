El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras caer 1-2 ante Cruz Azul

De nueva cuenta Chivas no pudo enderezar el camino, ya que sufrió una nueva derrota en casa al perder 1-2 frente a Cruz Azul, gracias a los goles argentinos de José Paradela y Carlos Rotondi, pese al descuento de Diego Campillo, en la séptima jornada del Apertura 2025, de la Liga MX.



Con esto, el Rebaño se mantiene antepenúltimo del campeonato con apenas cuatro puntos y lo peor, viene un calendario complicado.



Aquí está el calendario rojiblanco:

CHIVAS SIGUE EN CAÍDA LIBRE ¡Y ACARICIA EL SÓTANO DE LA LIGA MX! 🔥#CentralFOX | Cruz Azul derrota de visita al Rebaño con goles de Paradela y Rotondi; Chicharito finalmente debutó y jugó 19 minutos 🚂 pic.twitter.com/L7mK1gELxq — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 31, 2025

EL CALENDARIO DE CHIVAS

América vs Chivas

Sábado, 13 de septiembre

Estadio Ciudad de los Deportes

Jornada 8, Liga MX

21:15 horas

Pese a que el principio el Clásico Nacional se iba a disputar en viernes, se terminó moviendo a sábado. Será un duelo de distintas realidades por la posición en la tabla, aunque en choques como estos las estadísticas son lo de menos, sobre todo si el Rebaño brinda una actuación a la conseguida ante Cruz Azul.

America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Chivas vs Tigres

Miércoles, 17 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 1, Liga MX

19:05 horas

Por fin se disputará el duelo reprogramado de la primera fecha. Al igual que los pasados rivales, los regios también son complicados, ya que tiene una de las plantillas más poderosas. Tal como La Máquina y las Águilas, la UANL será una gran prueba para ver si realmente el Rebaño está para luchar por el título.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Chivas vs Toluca

Sábado, 20 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 9, Liga MX

19:07 horas

Sigue el calendario complicado del Guadalajara. Pese a contar con el apoyo de su gente en La Fortaleza, el actual campeón del fútbol mexicano saldrá con todo para tratar de hacerse con los tres puntos. Será un nuevo reencuentro con Alexis Vega, que dejó mucho que desear en su paso por el redil, sin olvidar a Ricardo Angulo y Antonio Briseño, que se ganaron el cariño del público tapatío.

Toluca v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Chivas vs Necaxa

Martes, 23 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

19:07 horas

El reencuentro de los rojiblancos con el técnico argentino Fernando Gago, que dejó botado el proyecto para irse a su país con Boca Juniors. Se espera un hostil recibimiento de los aficionados para Pintita, aparte un duelo apretado, ya que ambos equipos no están en su mejor presente.

Necaxa v Guadalajara - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Puebla vs Chivas

Viernes, 26 de septiembre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 11, Liga MX

21:00 horas

El Guadalajara sale de visita para chocar con el sotanero. Pese a que La Franja está hundida en la tabla, tiene prácticamente los mismos puntos que el Rebaño, así que será un choque difícil. Eso sin olvidar que Ricardo Marín querrá cobrar venganza por haber sido mandado con los camoteros.