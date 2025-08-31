El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras caer 1-2 ante Cruz Azul
De nueva cuenta Chivas no pudo enderezar el camino, ya que sufrió una nueva derrota en casa al perder 1-2 frente a Cruz Azul, gracias a los goles argentinos de José Paradela y Carlos Rotondi, pese al descuento de Diego Campillo, en la séptima jornada del Apertura 2025, de la Liga MX.
Con esto, el Rebaño se mantiene antepenúltimo del campeonato con apenas cuatro puntos y lo peor, viene un calendario complicado.
Aquí está el calendario rojiblanco:
EL CALENDARIO DE CHIVAS
América vs Chivas
Sábado, 13 de septiembre
Estadio Ciudad de los Deportes
Jornada 8, Liga MX
21:15 horas
Pese a que el principio el Clásico Nacional se iba a disputar en viernes, se terminó moviendo a sábado. Será un duelo de distintas realidades por la posición en la tabla, aunque en choques como estos las estadísticas son lo de menos, sobre todo si el Rebaño brinda una actuación a la conseguida ante Cruz Azul.
Chivas vs Tigres
Miércoles, 17 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 1, Liga MX
19:05 horas
Por fin se disputará el duelo reprogramado de la primera fecha. Al igual que los pasados rivales, los regios también son complicados, ya que tiene una de las plantillas más poderosas. Tal como La Máquina y las Águilas, la UANL será una gran prueba para ver si realmente el Rebaño está para luchar por el título.
Chivas vs Toluca
Sábado, 20 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 9, Liga MX
19:07 horas
Sigue el calendario complicado del Guadalajara. Pese a contar con el apoyo de su gente en La Fortaleza, el actual campeón del fútbol mexicano saldrá con todo para tratar de hacerse con los tres puntos. Será un nuevo reencuentro con Alexis Vega, que dejó mucho que desear en su paso por el redil, sin olvidar a Ricardo Angulo y Antonio Briseño, que se ganaron el cariño del público tapatío.
Chivas vs Necaxa
Martes, 23 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 10, Liga MX
19:07 horas
El reencuentro de los rojiblancos con el técnico argentino Fernando Gago, que dejó botado el proyecto para irse a su país con Boca Juniors. Se espera un hostil recibimiento de los aficionados para Pintita, aparte un duelo apretado, ya que ambos equipos no están en su mejor presente.
Puebla vs Chivas
Viernes, 26 de septiembre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 11, Liga MX
21:00 horas
El Guadalajara sale de visita para chocar con el sotanero. Pese a que La Franja está hundida en la tabla, tiene prácticamente los mismos puntos que el Rebaño, así que será un choque difícil. Eso sin olvidar que Ricardo Marín querrá cobrar venganza por haber sido mandado con los camoteros.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.