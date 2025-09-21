Las Chivas de Guadalajara recibieron en el Estadio Akron al Toluca en esta Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX y fueron goleadas 0-3 tras las dianas del portugués Paulinho Dias, Jesús Gallardo y Alexis Vega, perdiendo a Rubén 'Oso' González por expulsión, con lo que el Rebaño tendrá que enfocarse desde ya en el siguiente partido ya que de nueva cuenta hay jornada doble y lo espera otro partido con cierta complejidad frente al Necaxa.

A continuación te dejamos cuáles serán los próximos cinco compromisos que enfrentará el chiverío de cara a la segunda mitad de este campeonato.

Chivas vs Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2025

Chivas vs Necaxa

Martes, 23 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

19:07 horas (México), 21:07 horas (ET)

Este duelo tendrá un sabor especial. Fernando Gago se enfrentará por primera vez a Chivas de Guadalajara tras su polémica salida para firmar con Boca Juniors. El conjunto rojiblanco saldrá como amplio favorito para llevarse la victoria.

Puebla vs Chivas | Jornada 11 | Apertura 2025

Puebla vs Chivas

Viernes, 26 de septiembre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 11, Liga MX

21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)

Después de ligar cuatro duelos contra algunos de los equipos más poderosos y peligrosos de la competencia, Chivas visitará al Puebla, uno de los más modestos y frágiles.

Pumas vs Chivas | Jornada 12 | Apertura 2025

Pumas vs Chivas

5 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 12, Liga MX

21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)

Chivas y Pumas son dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano. En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, el Rebaño suma siete victorias ante los felinos por dos derrotas y un empate.

Chivas vs Mazatlán | Jornada 13 | Apertura 2025

Chivas vs Mazatlán

18 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)

Después de su partido contra el último grande que le quedaba por enfrentar, los rojiblancos se verán las caras frente a los Cañoneros, equipo al que justo el año pasado derrotaron 2-0 en Zapopan.

Querétaro vs Chivas | Jornada 14 | Apertura 2025

Querétaro vs Chivas

22 de octubre

Estadio La Corregidora

Jornada 14, Liga MX

19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)

En otra visita más del Rebaño en este campeonato, le toca ir a la ciudad de los acueductos, misma en la que podrían hilvanar su cuarto partido sin conocer la derrota frente a los Gallos, producto de dos triunfos y un empate.