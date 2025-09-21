El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras ser goleado 0-3 por Toluca
Las Chivas de Guadalajara recibieron en el Estadio Akron al Toluca en esta Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX y fueron goleadas 0-3 tras las dianas del portugués Paulinho Dias, Jesús Gallardo y Alexis Vega, perdiendo a Rubén 'Oso' González por expulsión, con lo que el Rebaño tendrá que enfocarse desde ya en el siguiente partido ya que de nueva cuenta hay jornada doble y lo espera otro partido con cierta complejidad frente al Necaxa.
A continuación te dejamos cuáles serán los próximos cinco compromisos que enfrentará el chiverío de cara a la segunda mitad de este campeonato.
Chivas vs Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2025
Chivas vs Necaxa
Martes, 23 de septiembre
Estadio Akron
Jornada 10, Liga MX
19:07 horas (México), 21:07 horas (ET)
Este duelo tendrá un sabor especial. Fernando Gago se enfrentará por primera vez a Chivas de Guadalajara tras su polémica salida para firmar con Boca Juniors. El conjunto rojiblanco saldrá como amplio favorito para llevarse la victoria.
Puebla vs Chivas | Jornada 11 | Apertura 2025
Puebla vs Chivas
Viernes, 26 de septiembre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 11, Liga MX
21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)
Después de ligar cuatro duelos contra algunos de los equipos más poderosos y peligrosos de la competencia, Chivas visitará al Puebla, uno de los más modestos y frágiles.
Pumas vs Chivas | Jornada 12 | Apertura 2025
Pumas vs Chivas
5 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 12, Liga MX
21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)
Chivas y Pumas son dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano. En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, el Rebaño suma siete victorias ante los felinos por dos derrotas y un empate.
Chivas vs Mazatlán | Jornada 13 | Apertura 2025
Chivas vs Mazatlán
18 de octubre
Estadio Akron
Jornada 13, Liga MX
19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)
Después de su partido contra el último grande que le quedaba por enfrentar, los rojiblancos se verán las caras frente a los Cañoneros, equipo al que justo el año pasado derrotaron 2-0 en Zapopan.
Querétaro vs Chivas | Jornada 14 | Apertura 2025
Querétaro vs Chivas
22 de octubre
Estadio La Corregidora
Jornada 14, Liga MX
19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)
En otra visita más del Rebaño en este campeonato, le toca ir a la ciudad de los acueductos, misma en la que podrían hilvanar su cuarto partido sin conocer la derrota frente a los Gallos, producto de dos triunfos y un empate.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.