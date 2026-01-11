Vaya decepción se llevaron los aficionados de Rayados de Monterrey en el debut del equipo para el Clausura 2026, ya que perdieron por la mínima contra el Toluca, su verdugo de las semifinales del A2025. Lo peor de todo, una vez más el arquero Hugo González los hizo rabiar, ya que detuvo un penal al español Sergio Canales, el cual hubiera significado el empate en la Jornada 1 de la Liga MX.



Una vez que se dio el silbatazo final, se escuchó una increíble rechifla en el Estadio BBVA, demostrando que los seguidores albiazules no quedaron nada contentos con el arranque del equipo dirigido por el español Domènec Torrent, que ya comenzó a ser cuestionado desde ya. La caída de los regios se debió al solitario tanto del brasileño Helinho Castro.



No obstante, no hay tiempo para lamentaciones porque en unos días tienen que encarar un nuevo compromiso al llegar la primera jornada doble del semestre.



Aquí te dejamos los siguientes cinco partidos de La Pandilla:

¡GRAN INCIO DEL BICAMPEÓN! 👹🔥



Toluca vence una vez más al Monterrey y sigue con paso perfecto. ¿Opiniones? 👇



#TolucaFC #LigaMX pic.twitter.com/yYSvseS6pm — SoyReferee (@SoyReferee) January 11, 2026

El calendario de los siguientes partidos de Monterrey

Necaxa vs Monterrey

Estadio Victoria

Martes, 13 de enero

Jornada 2, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos), 19 h (México)

El siguiente compromiso de La Pandilla será frente a los Rayos, que se vieron bien en su debut al derrotar de visita 1-3 a Santos Laguna, donde su fichaje estelar y una de las ‘bombas’ del mercado, el argentino Julián Carranza, se hizo presente. Tras defraudar en el pasado campeonato, la directiva hidrocálida se puso las pilas para amar un buen equipo bajo el mando del uruguayo Martín Varini, que en el Apertura 2025 hizo historia al llevar a Juárez a su primera Liguilla en la historia.

Gerardo Arteaga y Kevin Rosero | Azael Rodriguez/GettyImages

Mazatlán vs Monterrey

Estadio El Encanto

Viernes, 16 de enero

Jornada 3, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos), 21 h (México)

Domènec Torrent y compañía tienen que hacer parada en la Perla del Pacífico para visitar a los Cañoneros, que están viviendo su último torneo en Primera División. El equipo quedó muy reducido con varias salidas importantes debido a su pronta desaparición y para colmo, su debut en casa fue frustrante porque Juárez le pegó 1-2 en un estadio prácticamente vacío.

Fabio Gomes y Víctor Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

Monterrey vs Xolos

Estadio BBVA

Sábado, 31 de enero

Jornada 4, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos), 19 h (México)

El Gigante de Acero volverá a ver gente en sus gradas para el recibimiento a los Canes Aztecas, que iniciaron su andar con un empate sin goles frente al América en el Estadio Caliente, un duelo que dejó mucho que desear. Tijuana también hizo una contratación mediática, el delantero venezolano Josef Martínez, que tuvo un gran paso en la MLS, así que se espera mucho de su desempeño.

Anthony Martial | Francisco Vega/GettyImages

Xelajú MC vs Monterrey

Estadio Cementos Progreso

Miércoles, 4 de febrero

Ronda Uno, Concachampions

20:00 horas (Estados Unidos), 19 h (México)

Una de las tantas misiones de Rayados para este año es hacerse con el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF, un certamen que se les da muy bien. Su primer rival es el equipo guatemalteco, con el cual ya tiene historia porque se vieron las caras en los cuartos de final de la edición 2013, con los regios avanzando. Los Lanudos perdieron 1-3 en casa y después se dio un empate 1-1 en la Sultana del Norte.

July Estacuy y César de la Peña | Jam Media/GettyImages

América vs Monterrey

Estadio Ciudad de los Deportes

Sábado, 7 de febrero

Jornada 5, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos), 21 h (México)

Un duelo que pocos se querrán perder, ya que hay una fuerte rivalidad entre las Águilas y los Sombrerudos. Los de Coapa buscarán venganza, ya que la herida está muy reciente tras lo ocurrido en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, donde parecía que tenían el pase en la mano a las semifinales, pero en el último minuto, el delantero argentino Germán Berterame silenció el recinto de la Colonia Nochebuena al poner el 2-3 global.