El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras golear 3-0 a Santos Laguna
Este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, América goleó 3-0 a Santos Laguna, con anotaciones de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres, más un tanto de Alan Cervantes, en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, aunque el marcador pudo haber sido más abultado de no ser por la gran actuación del arquero Carlos Acevedo.
Con esta victoria, viene la Fecha FIFA de octubre, pero las Águilas no tendrán descanso porque sostendrán un amistoso en los Estados Unidos contra las Chivas, para después regresar al campeonato local.
El equipo del brasileño André Jardine escaló al segundo puesto de la clasificación con 27 puntos, aunque todavía falta ver lo que suceda con Monterrey este domingo frente a los Xolos de Tijuana.
Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:
El calendario de los 5 siguientes partidos del América:
América vs Chivas
State Farm Stadium, de Glendale, Arizona
Sábado, 11 de octubre
23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)
Partido Amistoso
Para la Fecha FIFA, los azulcremas sostendrán una edición más del Clásico Nacional contra el Guadalajara en suelo norteamericano. La intención es no perder ritmo, pero los dos equipos no contarán con algunos de los seleccionados. En el caso de los Millonetas, no tendrán a Luis Malagón, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez, Kevin Álvarez, Érick Sánchez y Ramón Juárez.
Cruz Azul vs América
Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
Sábado, 18 de octubre
23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)
Jornada 13, Liga MX
Regresando al torneo local, es hora del Clásico Joven. Se trata de un partido de importancia, no sólo por la gran rivalidad entre las dos instituciones, sino porque ambos apuntan a quedarse con el liderato general.
América vs Puebla
Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México
Martes, 21 de octubre
21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Jornada 14, Liga MX
Los pupilos de André Jardine regresan a casa para recibir la visita de La Franja, que ha tenido uno de sus peores torneos hasta ahora, ya que es sotanero, con apenas cinco puntos. Para muchos aficionados, son tres puntos seguros.
Mazatlán vs América
Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
Viernes, 24 de octubre
23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)
Jornada 15, Liga MX
Los emplumados saldrán del Nido para aterrizar en El Kraken, con el firme objetivo de arrebatar las tres unidades. Los Cañoneros aún no tienen del todo muertas sus aspiraciones de meterse en la fase final al navegar en el treceavo puesto. Los morados se jugarán sus últimas cartas.
América vs León
Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México
Sábado, 1 de noviembre
23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)
Jornada 16, Liga MX
Un rival que normalmente es complicado, sin embargo, los Panzas Verdes están muy lejos del nivel óptimo, tanto que le dieron las gracias al argentino Eduardo Berizzo para traer de vuelta al banquillo a Ignacio Ambriz, que espera darles una nueva alegría como en el pasado. Sumado a ello, podrían ser los últimos momentos del colombiano James Rodríguez con la casaca esmeralda.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.