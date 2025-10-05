El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras golear 3-0 a Santos Laguna

Este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, América goleó 3-0 a Santos Laguna, con anotaciones de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres, más un tanto de Alan Cervantes, en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, aunque el marcador pudo haber sido más abultado de no ser por la gran actuación del arquero Carlos Acevedo.



Con esta victoria, viene la Fecha FIFA de octubre, pero las Águilas no tendrán descanso porque sostendrán un amistoso en los Estados Unidos contra las Chivas, para después regresar al campeonato local.



El equipo del brasileño André Jardine escaló al segundo puesto de la clasificación con 27 puntos, aunque todavía falta ver lo que suceda con Monterrey este domingo frente a los Xolos de Tijuana.



Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:

🚨🔥Con todo y lesiones, América pasó por encima de Santos Laguna, y golea en casa 3-0.💥



¡Las Águilas intratables en el Estadio Azulcrema!💛💙 pic.twitter.com/W7pCwPBSMy — W Deportes (@deportesWRADIO) October 5, 2025

El calendario de los 5 siguientes partidos del América:

América vs Chivas

State Farm Stadium, de Glendale, Arizona

Sábado, 11 de octubre

23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)

Partido Amistoso

Para la Fecha FIFA, los azulcremas sostendrán una edición más del Clásico Nacional contra el Guadalajara en suelo norteamericano. La intención es no perder ritmo, pero los dos equipos no contarán con algunos de los seleccionados. En el caso de los Millonetas, no tendrán a Luis Malagón, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez, Kevin Álvarez, Érick Sánchez y Ramón Juárez.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Cruz Azul vs América

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Sábado, 18 de octubre

23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)

Jornada 13, Liga MX

Regresando al torneo local, es hora del Clásico Joven. Se trata de un partido de importancia, no sólo por la gran rivalidad entre las dos instituciones, sino porque ambos apuntan a quedarse con el liderato general.

America v Cruz Azul - 2025 Concacaf Champions Cup | Hector Vivas/GettyImages

América vs Puebla

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Martes, 21 de octubre

21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Jornada 14, Liga MX

Los pupilos de André Jardine regresan a casa para recibir la visita de La Franja, que ha tenido uno de sus peores torneos hasta ahora, ya que es sotanero, con apenas cinco puntos. Para muchos aficionados, son tres puntos seguros.

Puebla v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Mazatlán vs América

Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Viernes, 24 de octubre

23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)

Jornada 15, Liga MX

Los emplumados saldrán del Nido para aterrizar en El Kraken, con el firme objetivo de arrebatar las tres unidades. Los Cañoneros aún no tienen del todo muertas sus aspiraciones de meterse en la fase final al navegar en el treceavo puesto. Los morados se jugarán sus últimas cartas.

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

América vs León

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Sábado, 1 de noviembre

23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)

Jornada 16, Liga MX

Un rival que normalmente es complicado, sin embargo, los Panzas Verdes están muy lejos del nivel óptimo, tanto que le dieron las gracias al argentino Eduardo Berizzo para traer de vuelta al banquillo a Ignacio Ambriz, que espera darles una nueva alegría como en el pasado. Sumado a ello, podrían ser los últimos momentos del colombiano James Rodríguez con la casaca esmeralda.