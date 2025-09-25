El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras vencer 0-1 a San Luis con gol de Alejandro Zendejas

Este miércoles en el Estadio Alfonso Lastras, en la Jornada 10 de la Liga MX, el América se llevó en los últimos minutos la victoria frente al Atlético San Luis, con el solitario tanto del mexicoamericano Alejandro Zendejas, aunque también perdió por lesión al uruguayo Rodrigo Aguirre tras un fuerte golpe en el ojo derecho.



Luego de dos fechas sin poner sumar de a tres puntos, el actual subcampeón regreso al sendero del triunfo, lo que sirvió para quedar en el cuarto lugar de la tabla general con 21 unidades.



La gloria llega en buen momento porque este fin de semana encara un duelo importante, el Clásico Capitalino contra los Pumas, un rival contra el que está prohibido perder.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos del Ave:

¡Zendejas al rescate! 🦸‍♂️💛



Cuando parecía que el gol no llegaría, Alejandro apareció sobre el final para darle el triunfo al América luego de dos encuentros sin victoria en el #Apertura2025. pic.twitter.com/DAk3LuZX5B — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 25, 2025

Gol de Alejandro Zendejas (Club América) ante Atlético de San Luis; narración de @J_Pietra para ESPN América Latina pic.twitter.com/nOVwPFKQOm — lilboimx (@lilboimx) September 25, 2025

América vs Pumas

Sábado, 27 de septiembre

Estadio Ciudad de los Deportes

23:05 horas (EUA), 21:00 horas (MX)

Jornada 11, Liga MX

Este fin de semana, las Águilas tienen un choque de vital importancia porque se trata del Clásico Capitalino, un duelo muy ríspido donde se deja todo en la cancha por la fuerte rivalidad entre ambas instituciones. Los de Efraín Juárez no han logrado la regularidad deseada, pero queda claro que el mismo estratega les inyectara a sus pupilos la sangre felina necesaria al haberse formado en CU. El pasado clásico se lo llevó el Ave 0-2.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América vs Santos Laguna

Sábado, 4 de octubre

Estadio Ciudad de los Deportes

23:05 horas (EUA), 21:05 horas (MX)

Jornada 12, Liga MX

Posteriormente, los emplumados reciben a los laguneros, que viven su peor momento de la historia, algo que comenzó desde el año pasado. Pese a ello, los de Coapa no se puede confiar, ya que los Guerreros suelen complicarle bastante las cosas. Se debe recordar que el semestre pasado, el subcampeón goleó 1-4 en el TSM Corona.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Cruz Azul vs América

Sábado, 18 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

23:05 horas (EUA), 21:05 horas (MX)

Jornada 13, Liga MX

Otro de los clásicos tras la Fecha FIFA de octubre. El Clásico Joven se jugará en Ciudad Universitaria y traerá otro episodio memorable entre estos dos equipos que siempre dan de qué hablar. Pese a ser el superlíder, La Máquina parece olvidar cómo ganar cuando choca contra los azulcremas, que les han ganado normalmente en instancias importantes. El último clásico lo ganó el Ave 2-1, lo que significó avanzar a la gran final del C2025.

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

América vs Puebla

Martes, 21 de octubre

Estadio Ciudad de los Deportes

21:00 horas (EUA), 19:00 horas (MX)

Jornada 14, Liga MX

Llega el turno de medirse a La Franja, que está convertido en el peor equipo del campeonato al aparecer en lo más bajo de la clasificación con apenas cinco puntos tras una victoria, dos empates y siete derrotas. Para colmo, los camoteros tendrán que venir de visita para ver si sacan los tres puntos, una tarea que luce sumamente complicada. En el C2025, América ganó 1-2.

Puebla v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Mazatlán vs América

Viernes, 24 de octubre

Estadio El Encanto

23:00 horas (EUA), 21:00 horas (MX)

Jornada 15, Liga MX

Los Cañoneros abren las puertas de su inmueble para recibir a los Millonetas. El cuadro morado está entre los peores ubicados de la tabla general al ser quinceavo con ocho unidades. Parece un rival a modo para las Águilas, que de sus últimos cinco enfrentamientos ha sellado cuatro triunfos por un empate, con dos goleadas de 5-0 y una de 6-0.