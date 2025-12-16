El calendario de Tigres para el Clausura 2026: fechas, partidos claves y más

Con el campeonato obtenido por el Toluca en el Apertura 2025, ha dado inicio la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los Diablos Rojos buscarán emular lo hecho por el América al apuntar al tricampeonato en torneos cortos, aunque el resto de los clubes buscarán evitarlo a toda costa.

-¿Y tu Liga cómo se llama?

-El Toluca y sus acompañantes…



Qué 2025 para el Toluca: Bicampeones, Campeón de Campeones, Campeones Cup, líderes de ambos torneos, Paulinho: bicampeón de goleo… 👹🔥 pic.twitter.com/SLxNK6nAP6 — AS México (@ASMexico) December 16, 2025

Tigres se quedó con las ganas de hacerse con su novena estrella al perder contra los choriceros pese a estar dos goles adelante en el marcador global, perdiendo en la tanda de penales tras la falla del argentino Ángel Correa, que fue la gran estrella del equipo durante todo el semestre.



Si bien no se han dado a conocer las bajas oficiales del equipo universitario, fuentes cercanas al club han dicho que aquellos que han quedado descartados son el lateral Osvaldo Rodríguez y el pivote Eugenio Pizzuto, además del conocido caso del centrocampista Sebastián Córdova. Al mismo tiempo, se le buscaría acomodo al delantero argentino Nico Ibáñez, a los extremos Marcelo Flores y Uriel Antuna, al defensa Eduardo Tercero y al lateral Vladimir Loroña. Los que están en el aire son el extremo y lateral Javier Aquino, por su posible retiro, mismo caso que el francés André-Pierre Gignac, y el contención Juan Pablo Vigón, que es anhelado por otros conjuntos.

🚨 Mercado de Fichajes 🚨



En Tigres UANL empiezan las bajas confirmadas de Sebastian Cordova, Eugenio Pizzuto y Oswaldo Rodríguez.



Además buscarán darle salida a Marcelo Flores, Uriel Antuna , Nicolas Ibañez, Vladimir Loroña y Eduardo Tercero. pic.twitter.com/jEB6wFyHtR — TodoFutbol1620 (@futbol1620) December 16, 2025

Ahora bien, este lunes, la Liga MX dio a conocer el calendario oficial del próximo Clausura 2026, que dará inicio el viernes 6 de enero y culminará el domingo 24 de mayo del 2026. El equipo regio arrancará su andar el domingo 19 de enero frente al San Luis, en el Estadio Alfonso Lastras, y su primer choque de local en el Volcán será contra Pumas, el miércoles 14 de enero, para la Jornada 2.



La reedición de la final está agendada para el sábado 17 de enero, a celebrarse en el Estadio Universitario, donde los felinos querrán sacarse la espina frente a los Diablos Rojos del Toluca. En la siguiente fecha se dará un choque de fieras, pues los universitarios visitarán a León en el Estadio Nou Camp. Posteriormente, reciben a Santos Laguna, el viernes 6 de febrero, y el 15 de febrero, jugarán contra su último rival en semifinales, Cruz Azul, en el Olímpico Universitario.

🐯🆚🔵 CLÁSICO REGIO 142 | CLAUSURA 2026

🔥📅 Guarden la fecha y no hagan planes.



El Clásico Regio 142 entre #Tigres y #Rayados se jugará el sábado 7 de marzo, en la Jornada 10 del Clausura 2026.



💛💙🆚🔵⚪ La fecha en que la ciudad se paraliza pic.twitter.com/RQ8AOuyWnQ — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) December 15, 2025

Para el viernes 20 de febrero, la U de Nuevo León recibirá al Pachuca, en la Jornada 7, y el sábado 28 de febrero viajarán a la capital mexicana para medirse a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes. La fecha que todo aficionado regio no puede dejar pasar es el sábado 7 de marzo porque se vivirá una nueva edición del Clásico Regio ante Rayados de Monterrey, a jugarse en la cancha de los universitarios.



Tigres se reencontrará con Xolos, su rival en cuartos de final, el viernes 3 de abril, en el Estadio Caliente, buscando evitar que se repita una goleada en su contra. Ya el sábado 11 de abril, Chivas visita San Nicolás de los Garza, en un duelo que promete emociones por la rivalidad acrecentada en los últimos años. Los del argentino Guido Pizarro cerrarán la fase regular el sábado 25 de abril cuando choquen con Mazatlán, que vivirá su último duelo en el máximo circuito porque pasará a convertirse en los Potros de Hierro del Atlante.

📆 Así será el camino de La U para el próximo Clausura 2026.#SiempreContigo 🐯@CocaColaMx pic.twitter.com/rvLOdwznh0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 16, 2025

Para este nuevo torneo, habrá dos Fechas FIFA, del 22 al 25 de enero y del 23 al 31 de marzo, aparte se debe recordar que el Play-In fue eliminado y sólo entrarán los ocho primeros de la tabla a la Liguilla, tal como antes. Los cuartos de final se realizarán el miércoles 2 y jueves 3 de mayo, para la Ida, y el sábado 9 y domingo 10, para la Vuelta. Las semifinales están pactadas para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, la Ida, y el sábado 16 y domingo 17, la Vuelta. Por último, la gran final de Ida será el jueves 21 de mayo y la de Vuelta será el domingo 24.

El calendario de Tigres para el Clausura 2026