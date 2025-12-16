El calendario del América para el Clausura 2026: fechas, partidos claves y más
Se terminó el Torneo Apertura 2025 con el Deportivo Toluca FC proclamándose campeón y llegando a 12 campeonatos de Primera División y ahora nos enfocamos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX pues han definido su calendario oficial.
La temporada regular y la Liguilla prometen ser especulares tomando en cuenta que el Play-In ha sido eliminado, por lo que nuevamente solo participarán en la fase final los mejores ocho equipos de la fase regular.
Además, habrá equipos alternando competencias entre la justa local y la Liga de Campeones de la Concacaf. El enlace del calendario completo lo puedes consultar aquí: https://bit.ly/3L3x0Ib
Fechas importantes del Clausura 2026
- Inicio del Torneo: viernes 9 de enero.
- Fin de la Fase Regular: domingo 26 de abril.
- Fase Final arranca: 2 y 3 de mayo.
- Gran Final: programada para el domingo 24 de mayo.
El calendario de América
- Jornada 1: vs Xolos de Tijuana - 9 de enero
- Jornada 2: vs Atlético San Luis - 14 de enero
- Jornada 3: vs Tuzos del Pachuca - 18 de enero
- Jornada 4: vs Necaxa - 31 de enero
- Jornada 5: vs Rayados de Monterrey - 7 de febrero
- Jornada 6: vs Chivas del Guadalajara - 14 de febrero
- Jornada 7: vs Puebla - 20 de febrero
- Jornada 8: vs Tigres UANL - 28 de febrero
- Jornada 9: vs Bravos de Juárez - 4 de marzo
- Jornada 10: vs Gallos Blancos de Querétaro - 8 de marzo
- Jornada 11: vs Cañoneros de Mazatlán - 15 de marzo
- Jornada 12: vs Pumas UNAM - 21 de marzo
- Jornada 13: vs Santos Laguna - 4 de abril
- Jornada 14: vs Cruz Azul -8 de abril
- Jornada 15: vs Toluca - 15 de abril
- Jornada 16: vs Club León - 21 de abril
- Jornada 17: vs Atlas - 25 de abril
Partidos claves
En la Jornada 5, el América recibe a Monterrey para sacarse la espina de la eliminación en los cuartos de final pasados en punto de las 21:00 horas. En una edición más del Clásico de Clásicos entre Chivas y América se disputará en la Jornada 6 el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas, en el Estadio Akron.
En la Jornada 8, el América estará midiéndose a los Tigres UANL a las 21:00 horas en el Ciudad de los Deportes. Más adelante en la capital del país tenemos el Clásico Capitalino, los Pumas UNAM recibirán al América en Ciudad Universitaria para la Jornada 12 el sábado 21 de marzo.
Y para cerrar, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, se llevará a cabo en la Jornada 14 el sábado 11 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas. En la Jornada 15 América y Toluca se enfrentan el sábado 18 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.