El calendario del América para el Clausura 2026: fechas, partidos claves y más

Se terminó el Torneo Apertura 2025 con el Deportivo Toluca FC proclamándose campeón y llegando a 12 campeonatos de Primera División y ahora nos enfocamos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX pues han definido su calendario oficial.

La temporada regular y la Liguilla prometen ser especulares tomando en cuenta que el Play-In ha sido eliminado, por lo que nuevamente solo participarán en la fase final los mejores ocho equipos de la fase regular.

Además, habrá equipos alternando competencias entre la justa local y la Liga de Campeones de la Concacaf. El enlace del calendario completo lo puedes consultar aquí: https://bit.ly/3L3x0Ib

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol... 🤩🙌📅



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 pic.twitter.com/LfC5hvzC1f — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Fechas importantes del Clausura 2026

Inicio del Torneo: viernes 9 de enero.

Fin de la Fase Regular: domingo 26 de abril.

Fase Final arranca: 2 y 3 de mayo.

Gran Final: programada para el domingo 24 de mayo.

El calendario de América

Guarda la imagen y vayamos juntos en todos nuestros compromisos de este Clausura 26. 🫡



¡Juntos somos más fuertes! 💙🦅💛 pic.twitter.com/KMwBvnvrYT — Club América (@ClubAmerica) December 16, 2025

Jornada 1: vs Xolos de Tijuana - 9 de enero

Jornada 2: vs Atlético San Luis - 14 de enero

Jornada 3: vs Tuzos del Pachuca - 18 de enero

Jornada 4: vs Necaxa - 31 de enero

Jornada 5: vs Rayados de Monterrey - 7 de febrero

Jornada 6: vs Chivas del Guadalajara - 14 de febrero

Jornada 7: vs Puebla - 20 de febrero

Jornada 8: vs Tigres UANL - 28 de febrero

Jornada 9: vs Bravos de Juárez - 4 de marzo

Jornada 10: vs Gallos Blancos de Querétaro - 8 de marzo

Jornada 11: vs Cañoneros de Mazatlán - 15 de marzo

Jornada 12: vs Pumas UNAM - 21 de marzo

Jornada 13: vs Santos Laguna - 4 de abril

Jornada 14: vs Cruz Azul -8 de abril

Jornada 15: vs Toluca - 15 de abril

Jornada 16: vs Club León - 21 de abril

Jornada 17: vs Atlas - 25 de abril

Partidos claves

El Clásico Nacional será en la Fecha 6 | Hector Vivas/GettyImages

En la Jornada 5, el América recibe a Monterrey para sacarse la espina de la eliminación en los cuartos de final pasados en punto de las 21:00 horas. En una edición más del Clásico de Clásicos entre Chivas y América se disputará en la Jornada 6 el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas, en el Estadio Akron.

En la Jornada 8, el América estará midiéndose a los Tigres UANL a las 21:00 horas en el Ciudad de los Deportes. Más adelante en la capital del país tenemos el Clásico Capitalino, los Pumas UNAM recibirán al América en Ciudad Universitaria para la Jornada 12 el sábado 21 de marzo.

Y para cerrar, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, se llevará a cabo en la Jornada 14 el sábado 11 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas. En la Jornada 15 América y Toluca se enfrentan el sábado 18 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas.