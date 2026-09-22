El campeón de LaLiga 2026/27, según la Inteligencia Artificial

La derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid, en la séptima jornada de LaLiga 2026/27, dejó al Real Madrid en la cuarta posición del campeonato, con 15 puntos, seis menos que el FC Barcelona.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Más allá del resultado, el tropiezo del conjunto merengue tuvo un impacto en las proyecciones de Opta. Antes del comienzo de la temporada, el equipo de José Mourinho contaba con un 31% de posibilidades de conquistar el título, pero esa cifra descendió hasta el 16,48% después del derbi madrileño. El modelo, además, calcula que terminaría la temporada con 76,40 puntos.

El Barcelona se dispara en las predicciones

El azulgrana aparece como el equipo con mayores probabilidades de terminar campeón. Los dirigidos por Hansi Flick acarrean siete victorias al hilo y suman 21 puntos después de mantener su inicio perfecto con una victoria por 3-1 ante el Sevilla en la última fecha.

En esa línea, Opta proyecta que el Barcelona termine con 87,25 puntos y le asigna un 75,59% de posibilidades de ganar LaLiga por segundo año consecutivo, mientras que el Atlético de Madrid aparece bastante más atrás con un 5,98%.

Atlético y Betis también aparecen en la pelea

El triunfo en el derbi permitió al Atlético alcanzar los 16 puntos y superar al Real Madrid en la clasificación. El equipo de Diego Simeone suma tres victorias consecutivas y, según la Inteligencia Artificial, tiene un 5,65% de posibilidades de ganar el campeonato español.

El Real Betis también cuenta con 16 unidades y aparece tercero en las proyecciones de la supercomputadora, con 64,98 puntos esperados y un 1,85% de probabilidades de ser campeón. El Villarreal completa los cinco primeros puestos de la simulación, aunque sus posibilidades son mucho más reducidas.

La proyección de Opta tras siete jornadas

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Probabilidad de título 1 Barcelona 21 87.25 75.59% 2 Real Madrid 15 76.40 16.48% 3 Atlético de Madrid 16 70.37 5.65% 4 Real Betis 16 64.98 1.85% 5 Villarreal 8 55.04 0.15% 6 Sevilla 13 52.21 0.07% 7 Athletic Club 8 52.08 0.05% 8 Real Sociedad 10 51.46 0.05% 9 Rayo Vallecano 8 51.31 0.03% 10 Alavés 11 50.59 0.04% 11 Celta de Vigo 7 46.21 0.01% 12 Deportivo La Coruña 10 46.18 0.01% 13 Levante 5 45.03 0.00% 14 Osasuna 8 44.50 0.00% 15 Valencia 4 43.22 0.00% 16 Racing de Santander 7 42.97 0.01% 17 Espanyol 7 42.77 0.00% 18 Getafe 8 42.74 0.01% 19 Elche 5 42.14 0.00% 20 Málaga 3 37.21 0.00%

Un inicio que alimenta los récords

El rendimiento del Barcelona explica buena parte de la diferencia entre ambos proyectos. El conjunto culé lleva 31 goles en siete partidos y, manteniendo ese promedio, superaría ampliamente registros históricos de LaLiga. El récord de puntos en una temporada es de 100, alcanzado por el Real Madrid de Mourinho en 2011/12 y el blaugrana de Tito Vilanova en 2012/13.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Para el merengue, en cambio, el desafío pasa ahora por reducir una distancia que ya alcanza los seis puntos con el líder. El modelo de Opta todavía lo mantiene como segundo candidato al título, pero la derrota en el Metropolitano modificó de forma considerable sus probabilidades respecto del inicio de la temporada.

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