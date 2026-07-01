El Chelsea se baja de la pelea por fichar a Vinícius Jr.

Aunque Vinícius Jr. mantiene su deseo de seguir en el Real Madrid, las negociaciones para renovar su contrato permanecen estancadas y su futuro continúa siendo una de las grandes incógnitas del mercado europeo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, uno de los equipos que parecía tener argumentos para intentar su fichaje ya quedó descartado. Según informó MARCA, el Chelsea no tiene previsto avanzar por el delantero, una decisión que estaría directamente relacionada con la mala relación que el futbolista mantiene con Xabi Alonso, actual entrenador del conjunto inglés.

🚨❌ Reports on Vinicius Jr and Chelsea are completely wide of mark. No talks, no bid, no negotiations.



Vini Jr remains completely focused on Real Madrid, contract situation to be assessed.



➕🎥 https://t.co/HC7rt2a3qb pic.twitter.com/RZIc1fOJwD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026

El conflicto que cambió todo

Las diferencias entre Vinicius y Alonso comenzaron durante la etapa del entrenador español en el banco de Real Madrid; el técnico modificó el rol del brasileño, quien dejó de tener asegurado un lugar como titular y debió competir por el puesto.

La situación alcanzó su punto más tenso durante el clásico frente al FC Barcelona, cuando Vinicius fue reemplazado a los 72 minutos y abandonó el campo de juego visiblemente molesto, yéndose directamente al vestuario mientras el partido seguía en disputa. Días después, el delantero pidió disculpas públicamente al club, a sus compañeros y a la hinchada, aunque evitó mencionar al entrenador. Con el paso de los meses, trascendió que el delantero no estaba dispuesto a extender su vínculo mientras Alonso continuara al frente del equipo.

Una renovación que sigue sin resolverse

Actualmente, el contrato de Vinicius finaliza al término de la próxima temporada 2026/27 y las conversaciones para renovarlo, iniciadas a comienzos de 2025, todavía no llegaron a buen puerto. El brasileño pretende percibir alrededor de 30 millones de euros por temporada, cifra que lo convertiría en el futbolista mejor remunerado del plantel.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Desde la dirigencia, encabezada por Florentino Pérez, mantienen la intención de retener a una de las principales figuras del equipo y el propio presidente ya manifestó públicamente su deseo de que el futbolista continúe durante muchos años en el Santiago Bernabéu.

Aún así, si la renovación no se concreta, Vinicius podría negociar libremente con cualquier equipo cuando se acerque el vencimiento de su contrato. Por ahora, el Chelsea ya quedó fuera de esa posible carrera pero si la situación contractual continúa sin resolverse, habrá clubes dispuestos a intentar quedarse con su ficha.

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