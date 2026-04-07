El club de Europa que dará un paso al frente por Armando González

Armando González se encuentra en un estado de forma superlativo dentro de la Liga MX. El mexicano, vigente campeón de goleo en México, también se ha hecho con la cima del liderato de goleo del torneo local. Desde Javier Hernández en su etapa final con Chivas, no se veía un atacante nacional tan joven y diferencial.

Siendo el caso y salvo que llegue una sorpresa, todo indica que el futuro de Armando está en Europa. Desde hace semana el atacante nacional está en la mira de varios equipos del viejo continente. Sin embargo, hay uno de ellos que está decantado al cien por ciento en presentar una oferta por el '9'.

¡¡FEYENOORD TRAS LA HORMIGA!! 🚨🇳🇱



Medios informan que Feyenoord estaría planeando un movimiento este MISMO VERANO por Armando González (22) 🇲🇽✈️



Existe un interés SERIO por el delantero mexicano en Europa de cara a la próxima Copa del Mundo 2026 🏆



📌 El club de Países Bajos… pic.twitter.com/WBSQyIPMaD — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 7, 2026

El Feyenoord es el club en cuestión. Prensa cercana a Chivas confirma que el cuadro de la Eredivisie tiene claro que en el verano se moverán por el atacante nacional. De momento no está del todo claro qué oferta pondrán en la mesa del "Rebaño", lo que es un hecho es que la misma llegará.

Luego de su reciente renovación, Armando tiene una clausula de salida a Europa de 15 millones de dólares.Es posible que el equipo de la Eredivisie busque negociar la fuga de González por un precio por debajo del antes mencionado.

Mexico v Belgium - International Friendly | Geoff Stellfox/GettyImages

El Feyenoord tiene un referente cercano dentro de su historia que da valía al interés por Armando: Santiago Giménez. El club apostó por el Cruz Azul cuando sus números era incluso inferiores a los de González, el resto es historia.

Santiago dejó goles al por mayor dentro del Feyenoord. Su presencia a la par dejó títulos en las vitrinas del club. De inmediato se convirtió en el ídolo de la grada y el ciclo cerró siendo una de las mejores ventas en la historia del equipo. La meta es que la historia se repita con Armando.