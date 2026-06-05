El club de la Liga MX que abre su puerta a Erick Gutiérrez

El futuro de Erick Gutiérrez apunta a dar un giro radical en las próximas semanas. El mediocentro mexicano está muy cerca de abandonar a las Chivas y convertirse en nuevo jugador del Atlas, movimiento que permitiría al jugador mantenerse en la ciudad de Guadalajara mientras busca relanzar una carrera estancada.

La salida del exjugador del PSV es una decisión prácticamente tomada dentro de Verde Valle. Erick ha permanecido alrededor de seis meses apartado de la dinámica del equipo, consecuencia de las diferencias con Gabriel Milito, quien el semestre pasado ofreció al jugador un rol de suplente, mismo que fue negado por Gutiérrez.

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Erick Gutiérrez podría cambiar de camiseta en Guadalajara y convertirse en nuevo jugador del Atlas para el Apertura 2026. El mediocampista no entra en los planes de Gabriel Milito en Chivas y los Rojinegros aparecen como una opción real para… pic.twitter.com/VW7qvkYmYF — Claro Sports (@ClaroSports) June 4, 2026

Gabriel tuvo una charla tanto con Erick como con Alan Pulido, hoy ya fuera del club, en la cual les dejó en claro que ninguno de los dos partía como titular el torneo anterior. Ambos tuvieron una mala respuesta al grado que el técnico no tuvo otra vía en el camino más que dejarles de lado de la plantilla.

Hoy, nada ha cambiado entre el técnico y el futbolista. Milito considera que el ciclo de Erick Gutiérrez está concluido y no contempla al mediocampista para formar parte de su plantilla. La directiva comparte esa pstura y ya trabaja en encontrar una solución que abra la puerta a una salida donde ambos pierdan lo menos posible.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Ante dicho escenario apareció el Atlas, club que ve en el centrocampista una oportunidad de mercado interesante. La institución rojinegra le ofrece la posibilidad de mantenerse en la ciudad, evitando un cambio radical para él y su familia algo clave para el mexicano.

En todo caso, nada está definido aún. Erick tendría que aceptar una rebaja de sueldo radical en este cambio de equipo. Es decir, el jugador deberá elegir entre el dinero o la opción de sentirse futbolista una vez más.