El club de la Liga MX que podría medirse al Barcelona en el verano

Si bien no alcanzaron la gloria en Europa, de nueva cuenta el Barcelona se ha establecido como el dominador de España. El equipo que comanda Hansi Flick se ha llevado el título de LaLiga y con una cómoda ventaja sobre su más cercano perseguidor, es decir, el Real Madrid.

Ahora los de la ciudad condal se alista para disputar un próximo año deportivo donde la meta es la de seguir ganando a nivel local como internacional. Como se ha vuelto una costumbre, los blaugrana iniciarán su temporada disputando el trofeo Joan Gamper en la cancha del Camp Nou, donde un equipo de la Liga MX podría ser el rival.

‼️ Avanzamos @sport



El Ajax se cae de Gamper por motivos de calendario.



Roma, Dortmund, Nápoles y Cruz Azul (México), los candidatos.



También cae el amistoso en Nairobi ante el Liverpool y se estudia un amistoso en Argentina contra River Plate.



+ info👇https://t.co/WqOgrVZkxt — Carlos Monfort (@monfortcarlos) May 29, 2026

De acuerdo con el reporte del Diario Sport, el Cruz Azul está dentro de la lista de opciones del Barcelona para disputar el Joan Gamper. Los de la capital del país se han colado dentro de la lista de opciones una vez que el equipo que estaba programado para el encuentro, el Ajax, se bajó de la contienda.

La condición de campeón de México juega mucho en favor de Cruz Azul. Además, uno de los países a nivel mundial que más consumo tiene entorno al Fútbol Club Barcelona es México, por lo que, esto podría acrecentar el interés mediático y comercial alrededor del juego.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cabe señalar que si bien el calendario abre la puerta a que Cruz Azul de un "sí" al Barcelona, los de La Noria no son la única opción. En la carrera hay otros tres equipos para tomar la plaza que ha dejado el Ajax, todos ellos de Europa: Nápoles, Roma y el Borussia Dortmund.

La decisión se tomará en las siguientes semanas. Hace no mucho tiempo, un club mexicano disputo este encuentro amistoso, fueron los Pumas de la UNAM quienes fueron pasados duramente sobrepasados por los culés en ese entonces de Xavi.