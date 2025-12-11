El comisionado de la MLS le pide a Lionel Messi que interceda por Mohamed Salah

El comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, ha alentado a Mohamed Salah a buscar el aval personal de Lionel Messi y Thomas Müller sobre jugar en Norteamérica.

El futuro de Salah se ha convertido repentinamente en un tema de debate mundial. Un desacuerdo muy público con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, culminó con el extremo - que fue apartado del club - insinuando que el choque del sábado contra el Brighton & Hove Albion bien podría ser su última aparición en Anfield.

La Saudi Pro League ha sido previsiblemente señalada como el destino más probable de Salah, pero la especulación sobre un cambio a la MLS también ha sido mencionada. Garber, por su parte, tiene en mente a las personas perfectas para escribir una brillante recomendación sobre su liga.

"Obviamente, si [Salah] alguna vez decide venir a la Major League Soccer, lo recibiríamos con los brazos abiertos", dijo Garber a los periodistas esta semana. "Yo le diría que se ponga en contacto con Leo [Messi] y con Thomas Müller y vea lo felices y exitosos que han sido y lo mucho que realmente han adoptado el estar en la Major League Soccer".

Messi está tan contento con la vida que ha forjado dentro y fuera del campo en el Inter Miami que se comprometió a estar tres años más en Florida con una reciente extensión de contrato que lo atará al club hasta finales de la temporada de 2028.

Müller, por su parte, tiene un acuerdo con los Vancouver Whitecaps hasta diciembre de 2026 y ha hablado con profundo afecto de su nuevo hogar en Canadá. Lo mismo puede decirse del delantero estrella de LAFC, Son Heung-min, pero la perspectiva de sumar otra estrella mundial a la lista de celebridades de la liga es algo sobre lo que Garber prefiere no adelantarse.

¿A qué clubes de la MLS podría unirse Mohamed Salah?

A pesar de todo su entusiasmo sobre la especulación de Salah, Garber advirtió que ningún club de la MLS se esforzaría por descarrilar su carrera en el Liverpool. “He visto algunos rumores sobre Mo Salah”, reflexionó. “Creemos firmemente en respetar su contrato; esa es una dinámica empresarial estadounidense. Mo tiene contrato con el Liverpool, gente que conocemos. Es un gran equipo”.

En este momento, parece que el Liverpool todavía tiene la intención de retener al tercer máximo goleador de todos los tiempos en la historia del club. Sin embargo, Salah teóricamente podría presionar para marcharse si mantiene esta disputa con Slot.

La teoría predominante es que un traspaso de Salah a la MLS en enero es poco probable. El desembolso financiero necesario para que se produzca tal movimiento pondría en apuros a la mayoría de los clubes en medio de las estrictas regulaciones económicas de la máxima categoría estadounidense.

El Inter Miami ha dominado la manipulación de esas reglas en los últimos años, sin embargo, los campeones de la MLS parecen estar priorizando otras áreas del campo.

San Diego FC, a su vez, es catalogado como el primer candidato para fichar a Salah por The Athletic, lo que parece girar casi enteramente en torno al hecho de que su dueño es el multimillonario británico-egipcio Mohamed Mansour.

Curiosamente, el Chicago Fire también ha sido propuesto como otro contendiente a considerar. El club, encabezado por el ex entrenador de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Gregg Berhalter, ha estado previamente en el mercado en busca de grandes nombres, siendo figuras como Kevin De Bruyne y Neymar Jr. objetivos pasados.

En una plantilla donde Jonathan Bamba y Hugo Cuypers ocupan dos de los tres puestos de Jugador Franquicia (Designated Player), indudablemente también habría espacio para Salah.