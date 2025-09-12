El Comité Técnico de Árbitros admite errores arbitrales en las primeras jornadas de LaLiga

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) en España hizo público su primer balance de la temporada de LaLiga con varias jugadas bajo la lupa. A través del espacio Tiempo de Revisión, y con la voz de su portavoz Marta Frías, se revisaron acciones polémicas de las tres primeras fechas. El organismo reconoció equivocaciones en decisiones clave, aunque también defendió otras intervenciones que, según su criterio, fueron correctamente sancionadas.

1. Mallorca vs Barcelona: gol de Ferran Torres (fallo)

RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El CTA admite que el tanto de Ferran no debió subir al marcador. Un jugador del Mallorca cayó al suelo tras un golpe y, de acuerdo con el protocolo de conmoción cerebral, el árbitro debía detener inmediatamente el juego para atenderlo.



El colegiado dejó seguir y el gol llegó instantes después. Según el CTA, la decisión correcta era parar la acción: “Primero está la salud del deportista y después todo lo demás. ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido”.

2. Levante vs Barcelona: penalti por mano de Balde (acierto)

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

En esta acción, Balde levanta el brazo hasta colocarlo en ángulo recto con el cuerpo, bloqueando un disparo que iba directo a portería.



El CTA subraya que el brazo estaba en posición antinatural y amplió su volumen corporal, por lo que el penalti señalado fue correcto. "El brazo parte de una posición baja y cuando el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural en el juego".

3. Alavés vs Atlético de Madrid: gol de Giuliano Simeone (fallo)

Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

La jugada fue “atípica”: Giuliano estaba en posición de fuera de juego. Sin embargo, el VAR centró la revisión en una posible mano del delantero y no en su posición ilegal.



Además, el sistema semiautomático interpretó erróneamente que un toque del portero del Alavés habilitaba al atacante, lo cual no era así. El tanto debió anularse.

4. Real Madrid vs Mallorca: gol anulado a Arda Güler (acierto)

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El tanto fue correctamente invalidado. La norma establece que cualquier gol marcado inmediatamente después de que el balón toque la mano del anotador - aunque sea accidental - debe ser anulado.



"En esta jugada, y aunque se trate de un segundo disparo, por el escaso tiempo que pasa y por cómo se produce en sí, todo ocurre en una misma acción y cumple con el criterio de inmediatez".

5. Sporting vs Córdoba: penalti inicialmente señalado al Córdoba (acierto)

El árbitro pitó penalti por mano, pero tras la revisión en el VAR cambió de decisión. El CTA explicó que el brazo del defensor estaba completamente recogido y en una posición natural.



Al no existir voluntariedad ni colocación antinatural, el VAR corrigió el error inicial.

6. Córdoba vs Las Palmas: expulsión perdonada (fallo)

Un defensor del Córdoba golpeó a un rival en la cara con una acción de intensidad suficiente para poner en peligro al oponente.



Según el CTA, la acción debió sancionarse con tarjeta amarilla, que habría sido la segunda y conllevado la expulsión. La omisión fue un error arbitral.

