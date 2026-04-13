El curioso pedido de Lamine Yamal a Simeone en la previa a la vuelta de cuartos de final ante el Atlético de Madrid

Este martes 14 de abril, el Barcelona buscará una remontada épica ante el Atlético de Madrid en la cancha del Metropolitano. Luego de una dura caída en el Camp Nou en los cuartos de final de la Champions League, a los culés nos les queda más que salir a ganar desde el primer segundo en la capital de España.

La realidad es que la plantilla que comanda Hansi Flick lo tiene claro. Así mismo lo ha expresado la estrella del equipo, Lamine Yamal. El '10' asegura que en su mente, como en la del grupo, la remontada es posible.

😅LAMINE YAMAL le PIDE un FAVOR a SIMEONE:



🙏"A ver si me pone 1 contra 1 con algún jugador". pic.twitter.com/i1FeMULfqY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2026

Con muchas ganas, siempre he dicho que a principio de temporada se cuestionó mucho mi nivel por la pubalgia y me gusta que lleguen estos momentos porque es cuando salen los jugadores de verdad y tengo muchas ganas que llegue mañana. Creo que somos un equipo joven, somos todos culés, muy culés y lo hemos demostrado muchas veces. Hay que hacer lo que hemos hecho toda la temporada, luchar por este escudo, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo. Lamine Yamal

El astro del Barcelona prometió a la grada que el equipo saldrá al campo a jugar el partido como si fuese el último de sus vidas.

FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final, no dejaremos ningún minuto sin apretar y correr, lo dejaremos todo, será un partido de 90 minutos o más, no está acabado, es muy posible la remontada y por eso estamos aquí. Lamine Yamal

Lamine sabe que los antencedentes recientes juegan en favor del Atlético, sin embargo, eso no cambiará el fondo y forma del Barcelona.