El dato que pone al Barcelona a un paso de ganar LaLiga tras vencer al Atlético de Madrid

El FC Barcelona estaría muy cerca de conseguir el título de LaLiga. Con su victoria de este sábado 4 de abril ante el Atlético de Madrid, por marcador de 2-1, los blaugranas llegaron a 76 puntos y se afianzaron en la primera posición de la clasificación general. A falta de ocho jornadas, el equipo dirigido por Hansi Flick le saca siete puntos de distancia al Real Madrid.

Ningún equipo en la historia de la liga española ha sido capaz de remontar una diferencia de siete unidades o más a falta de solamente ocho jornadas, por lo que el cuadro blaugrana podría estar muy cerca de obtener su vigésimo noveno título de LaLiga.

Los partidos que le restan al Real Madrid y al Barcelona en LaLiga

Para seguir en la lucha por el título, el Real Madrid tendrá que tener un cierre perfecto y esperar que el Barcelona tenga más de un descalabro.

A los merengues les restan partidos en casa ante el Girona, el Deportivo Alavés, el Real Oviedo y el Athletic Club, pero también tendrá visitas complicadas ante el Real Betis, el Espanyol, el FC Barcelona y el Sevilla.

En el caso del Barcelona, el equipo recibirá al Espanyol, al Celta de Vigo, al Real Madrid y al Real Betis, mientras que tendrá que pagar visitas al Getafe, Osasuna, Alavés y Valencia.

Atletico De Madrid V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En caso de que el Real Madrid no pueda remontar la diferencia de puntos, el Barcelona conseguiría el bicampeonato tras resultar campeón en la temporada 2024/2025.

Ambas escuadras se mantienen con vida en la Champions League y han tenido diferentes bajas por lesión a lo largo de la campaña, por lo que parece que la lucha por el título podría depender de la profundidad de las plantillas y el desgaste de los jugadores tengan en las úlltimas semanas de este curso.