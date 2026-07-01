El delantero europeo que está en la mira del América

La directiva del América ya trabaja en el armado de la plantilla de cara al siguiente torneo. La realidad es que la dirección deportiva de la mano de la nueva administración se están llevando con mucha pausa el mercado de fichajes. La intención es firma gente de nivel, pero, sin romper el límite de inversión en mente.

Una de las prioridades es la de firma un centro delantero de peso. Un perfil de goleador que sea capaz de ganar partidos, algo que no han gozado en el último año y medio. El mismo llegará desde el mercado internacional y la primer liga donde los del nido de Coapa tienen una opción seria, es la de España.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: América inició sondeos por el delantero español Borja Iglesias. 💣🔥



Delantero del Celta de Vigo, actualmente esta disputando la copa del mundo con España. 🇪🇸



¿Qué les parecería su fichaje? 🤔



📰 vía: @v_ddiaz pic.twitter.com/UOMK2WPxtg — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) June 30, 2026

Fuentes cercanas al América confirman que el club ha tocado la puerta de Borja Iglesias. El hoy seleccionado por España es del gusto tanto de la dirección deportiva como del cuerpo técnico de Guillermo Almada. Si bien es cierto que el delantero ya es un veterano, sigue teniendo un alto promedio de gol.

La información detalla que el primer sondeo se ha dado de forma directa con el manejo del jugador. En Coapa desean saber si Iglesias a sus 33 años tiene la puerta abierta a una mudanza con destino a México. En caso de que la respuesta sea positiva, se abrirán gestiones.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

Está claro que para convencer al jugador, América deberá poner sobre la mesa de Borja tal vez el mejor sueldo de la plantilla. Además, ofrecer al Celta de Vigo, club dueño de la carta del delantero un precio de salida que cumpla con lo que pueda exigir el cuadro ibérico.

De momento todo está en etapa inicial, pero Iglesias es la opción que más gusta en el nido. Es evidente que no será la única, pero de momento, es la que tiene el enfoque.