El descarte de Chivas que está por salir del club este verano

El tiempo de Erick Gutiérrez con Chivas está por llegar a su final. Después de varios meses de tensión interna y de quedar fuera de los planes deportivos, el medio de contención mexicano continuará su carrera con Santos de Torreón, club que alcanzó un acuerdo para sumarle mediante una cesión de un año con opción de compra incluida.

El movimiento representa una salida que ambas partes requerían desde hace tiempo. Aunque el monto fijado para una eventual compra definitiva no ha sido revelado, el acuerdo permitirá a Erick buscar continuidad en un entorno distinto, mientras Guadalajara libera espacio dentro de una plantilla que vive un proceso de renovación.

🚨[EXCLUSIVO] Chivas tiene negociaciones muy avanzadas para desprenderse de Erick Gutiérrez a Santos Laguna. ⬇️https://t.co/GjsnGlGVQH pic.twitter.com/0i1gvN0VPI — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 22, 2026

La relación entre el ex PSV y el proyecto deportivo rojiblanco se deterioró de manera importante durante el último semestre. Erick Gutiérrez fue apartado de manera total y prácticamente desapareció de la dinámica competitiva del primer equipo. Lo anterior se debió a la negativa a tener un puesto rotativo en el esquema de Gabriel Milito.

Dentro del club existía la percepción de que las malas actitudes del futbolista habían generado un desgaste considerable. Esa situación terminó afectando su lugar dentro del grupo y provocó que fuera toda la campaña. Con el paso de los meses, la distancia entre ambas partes se volvió cada vez más difícil de corregir.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Si bien es cierto que Erick buscó la forma de revertir este escenario y partir de cero en la relación con Gabriel, Milito no lo permitió. El técnico fue claro con la directiva al pedir la salida Gutiérrez y recibió el respaldo de parte de la gerencia.

Santos apareció como la única opción en el camino para Erick. El club viene de ser el peor dentro de la Liga MX por lo que está urgido de refuerzos. Siendo el caso, aceptaron el ofrecimiento de parte de las Chivas.