El día que Brian Gutiérrez cerró la puerta a la selección mexicana

De la nada y cuando no estaba dentro del radar, Brian Gutiérrez se ha hecho de un puesto en selección mexicana. El hombre de Chivas tiene todo para llegar al Mundial y además, bajo un rol estelar.

Sin embargo, previo al escenario antes mencionado, Brian cerró las puertas al Tri. En más de una ocasión, durante su etapa como juvenil el en ese momento hombre de Chicago Fire rechazó dos veces a México, asegura Andrés Lillini, directivo de la Federación Mexicana de Fútbol.

BRIAN GUTIÉRREZ RECHAZÓ AL TRI PORQUE SU INTENCIÓN ERA JUGAR CON ESTADOS UNIDOS 🤯



😲 Andrés Lillini, director de selecciones menores, reveló que desde 2023 buscó que el mediapunta jugara con el Tri, pero en su momento se decantó por Estados Unidos.



🇲🇽 Tras su llegada a Chivas… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2026

Llamo a Brian Gutiérrez y me dice ‘profe gracias, pero voy a esperar a Estados Unidos’, estaba en ese momento en la Sub-23. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas. André Lillini

Lillini afirma que todo cambió cuando Gutiérrez firmó con las Chivas. Una vez dentro de la Liga MX, el creador de juego se decantó por México dejando de lado su deseo inicial de jugar por Estados Unidos.

Mexico v Portugal - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Él jugaba en Chicago Fire, lo conoció Lalo Arce cuando dirigió al Puebla porque juegan contra Chicago en Leagues Cup y ese día Brian la rompió, les hizo un gol (de penal). Desde ahí hago el esfuerzo para traerlo, pero enseguida me dijo ‘voy a esperar a Estados Unidos’. Qué bueno que ahora pudo venir a Chivas y de ahí dar este salto a que lo tengan en cuenta. Andrés Lillini

Hoy Gutiérrez está muy cerca de colarse dentro de la lista final de la selección mexicana de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Curiosamente lo hará con no más de medio de año en el ciclo. De hecho, Brian ha jugado sólo cinco juegos por México, tres de ellos incluso fuera de la fecha FIFA. Pese a tal poco rodaje, el hombre de Chivas le ha llenado el ojo a Aguirre.