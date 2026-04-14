El día que Brian Gutiérrez cerró la puerta a la selección mexicana
De la nada y cuando no estaba dentro del radar, Brian Gutiérrez se ha hecho de un puesto en selección mexicana. El hombre de Chivas tiene todo para llegar al Mundial y además, bajo un rol estelar.
Sin embargo, previo al escenario antes mencionado, Brian cerró las puertas al Tri. En más de una ocasión, durante su etapa como juvenil el en ese momento hombre de Chicago Fire rechazó dos veces a México, asegura Andrés Lillini, directivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Llamo a Brian Gutiérrez y me dice ‘profe gracias, pero voy a esperar a Estados Unidos’, estaba en ese momento en la Sub-23. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas.André Lillini
Lillini afirma que todo cambió cuando Gutiérrez firmó con las Chivas. Una vez dentro de la Liga MX, el creador de juego se decantó por México dejando de lado su deseo inicial de jugar por Estados Unidos.
Él jugaba en Chicago Fire, lo conoció Lalo Arce cuando dirigió al Puebla porque juegan contra Chicago en Leagues Cup y ese día Brian la rompió, les hizo un gol (de penal). Desde ahí hago el esfuerzo para traerlo, pero enseguida me dijo ‘voy a esperar a Estados Unidos’. Qué bueno que ahora pudo venir a Chivas y de ahí dar este salto a que lo tengan en cuenta.Andrés Lillini
Hoy Gutiérrez está muy cerca de colarse dentro de la lista final de la selección mexicana de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.
Curiosamente lo hará con no más de medio de año en el ciclo. De hecho, Brian ha jugado sólo cinco juegos por México, tres de ellos incluso fuera de la fecha FIFA. Pese a tal poco rodaje, el hombre de Chivas le ha llenado el ojo a Aguirre.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.