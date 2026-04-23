El equipo de Europa que da un paso al frente por Bernardo Silva

Luego de una década de absolutos logros, Bernardo Silva dejará al Manchester City en el mercado de verano. El jugador considera que es el tiempo de dar un paso al costado del club con el cual lo ha ganado todo y del que se marchará como una leyenda de todos los tiempos.

Bernardo fue un hombre fuerte de Pep Guardiola por mucho tiempo. Sin embargo, el mismo luso considera que está en la etapa ideal para medirse en otros escenarios. Siendo el caso, se contempla que deja también la Premier League en el verano. Uno de sus destinos más viables es Italia, donde ya ha recibido el sondeo de un gigante de la Serie A.

Juventus, priorità a Bernardo Silva. Presto nuovi contatti tra le parti.



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De acuerdo con el reporte de Matteo Moretto, la Juventus de Turín ha llamado al entorno de Bernardo Silva en las últimas horas. No hubo un sondeo de condiciones, sino una postulación de interés. La fuente afirma que la gerencia del cuadro de Turín informó a Jorge Mendes, agente del creador de juego que su fichaje es prioridad para la 'Vecchia Signora'.

Una vez establecida la postura de la Juventus, el balón queda en manos de Bernardo. Si el futbolista responde de forma positiva al acercamiento del club de la Serie A, entonces podría iniciar la negociación formal entre ambas partes.

Burnley v Manchester City - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Cierto es que Silva no tiene prisa en definir su futuro dentro del mercado. A diferencia de otros jugadores, la valía de Bernardo no tiene porqué ser confirmada en la Copa del Mundo. Todos en el planeta saben que el aún hombre del City es una estrella mundial y una firma como la suya, además como agente libre, es una oportunidad que no se va a repetir.

En favor de la Juventus, Bernardo cierra la puerta al mercado inglés. Si lealtad por el Manchester City es tal que no sea plantea jugar en otro equipo de la Premier League.

Parcialmente en contra, Silva interesa en otros destinos deportiva o financieramente tan o más interesantes que Turín: como puede ser Barcelona, la Saudí Pro League o la MLS.

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