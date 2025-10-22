El equipo ideal combinado entre el FC Barcelona y el Real Madrid para el primer Clásico de la temproada 2025/26

El FC Barcelona y el Real Madrid llegan en momentos distintos al Clásico, que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Hansi Flick padece de varios jugadores lesionados, mientras que el conjunto de Xabi Alonso parece estar completo para enfrentar a su máximo rival.

El Barça apura el regreso de Raphinha, pero lo más probable es que Marcus Rashford ocupe su posición, ya que el brasileño ha tenido algunos contratiempos en su puesta a punto después de una importante lesión.

Será el primer Clásico para Alonso, quien sabe lo que es disputar un partido de tanta trascendencia porque lo hizo en su etapa como mediocampista del conjunto blanco. Flick ya dominó al Madrid la temporada pasada, pero esta vez tendrá que ver el partido desde las gradas por su expulsión del pasado fin de semana ante el Girona.

En Sports Illustrated Fútbol analizamos el presente de cada equipo y armamos un once titular de ambos conjuntos combinados.

1. Thibaut Courtois

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En esta posición no parece haber discusión. Thibaut Courtois es uno de los mejores guardametas del mundo, mientras que el Barça ha tenido problemas en la posición, con las lesiones de Marc-André ter Stegen y Joan García. Wojciech Szczęsny ocuparía la posición, pero está muy lejos de lo que representa el arquero belga del Madrid.

2. Jules Koundé

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Jules Koundé tiene 9 partidos ya disputados en la temporada con un gol anotado. Se ha adueñado de la posición y es el hombre de confianza en el lateral derecho del Barça. El Madrid tiene a dos grandes jugadores como Dani Carvajal (lesionado) y Trent Alexander-Arnold, pero el inglés todavía no se ha acoplado del todo al Madrid. Koundé gana la batalla en estos momentos.

3. Eric García

FC Barcelona v Manchester City - Club Friendly | Soccrates Images/GettyImages

García ha tenido una temporada perfecta hasta ahora, siendo el central que tanto necesitaba el Barcelona. Aunque ha sido un jugador muy criticado durante toda su carrera, parece que la llegada de Flick le ha impulsado a ser un mejor jugador. En estos momentos, es titular indiscutible en el Barça.

4. Dean Huijsen

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Muchos consideran que el nacido en Amsterdam pero de pasaporte español es el mejor fichaje del Madrid para esta temporada. Su solvencia por arriba sumado a su capacidad para salir jugando lo convierten en uno de los mejores zagueros de la actualidad.

5. Álvaro Carreras

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El lateral izquierdo Carreras es otro acierto de la directiva para esta temporada. Es un lateral que brilló en el Benfica y que ahora hace lo mismo en el Real Madrid. Se ha acoplado de gran forma al modelo de juego de Xabi Alonso y en estos momentos está apenas un peldaño por encima de Alejandro Balde, quien viene de una lesión,

6. Frenkie De Jong

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El veterano de Países Bajos está en un momento de forma importantísimo y Flick parece haber sacado el mejor nivel del centrocampista. Es el eslabón que une la defensa del Barça con el ataque. Viene de renovar con el club y eso parece haberle dado confianza para brillar en el terreno de juego.

7. Federico Valverde

Getafe v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El volante uruguayo volverá a su posición natural, después de haber jugado como lateral derecho en las últimas jornadas. Es el pulmón del equipo merengue, con sus grandes recorridos para facilitar el trabajo de transición de sus compañeros. El remate de media y larga distancia es parte de su repertorio.

8. Pedri

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El canario es uno de los mejores futbolistas del mundo y eso se vio en evidencia en la pasada votación al Balón de Oro. La magia que tiene para hacer jugar a su equipo es clave para el funcionamiento del Barcelona. Es una especie de combinación entre Xavi e Iniesta, que hace recordar a la mejor época del club.

9. Kylian Mbappé

Getafe v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El goleador de LaLiga tenía que estar en el once inicial. Viene de darle una sufrida victoria ante el Getafe con el único gol del partido. Es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, por lo constante que ha sido tanto con su equipo como con su selección.

10. Lamine Yamal

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Aunque viene regresando de una lesión y no está en su mejor forma física, Lamine Yamal es hoy uno de los mejores extremos del mundo. Su desequilibrio, remate de media y larga distancias y sus centros al área son un dolor de cabeza para cualquier defensa. Regresó tras una lesión en el compromiso del fin de semana pasado ante el Girona.

11. Vinicius Jr.

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Vinicius Jr. debe volver a la titularidad para el compromiso ante el Barcelona, después de ser suplente ante el Getafe. Es un jugador con desequilibrio y viene de marcar con su selección, en la victoria 5-0 ante Corea del Sur en la fecha FIFA del mes de octubre.

